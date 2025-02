Ni Garcia Pimienta ni Víctor Orta el volen: Se'n va del Sevilla

Encara queda molta temporada per davant i el Sevilla continua immers en assolir els seus objectius esportius, que no són altres que acostar-se al màxim possible a competicions europees. No obstant això, després de la ressaca del mercat d'hivern, Víctor Orta ja està treballant al seu despatx en la confecció de la plantilla per al pròxim curs. I ja ha pres algunes decisions.

La porteria del Sevilla FC ha estat objecte d'anàlisi i decisions estratègiques de cara a la pròxima temporada. Amb la titularitat indiscutible d'Ørjan Nyland, qui ha demostrat solidesa sota els tres pals, el club ha avaluat la situació dels seus porters suplents. En aquest context, Álvaro Fernández, qui va arribar al conjunt hispalenc a l'agost de 2024 amb un contracte d'un any, es perfila com la primera baixa en el pròxim mercat d'estiu, segons ha informat Fichajes.net.

| Twitter: @GonzaloTortosa

Álvaro Fernández, nascut el 13 d'abril de 1998 a Arnedo, Espanya, es va unir al Sevilla FC com a agent lliure després de finalitzar el seu vincle amb el SD Huesca. Malgrat la seva arribada amb expectatives de competir per un lloc en l'onze titular, la seva participació ha estat limitada. La presència consolidada de Nyland, sumada a la confiança del cos tècnic en el porter noruec, ha relegat a Fernández a un rol secundari. Durant la temporada, Álvaro ha disputat únicament deu partits oficials, cosa que reflecteix la seva escassa activitat en el terreny de joc.

Decisió del cos tècnic i la direcció esportiva

L'entrenador Xavi García Pimienta, juntament amb el director esportiu Víctor Orta, han analitzat detalladament el rendiment i la projecció de cada jugador de la plantilla. En el cas d'Álvaro Fernández, ambdós coincideixen que la seva continuïtat no és prioritària per al projecte esportiu del club. La falta de minuts i la necessitat de buscar alternatives que s'ajustin millor a les exigències tàctiques i estratègiques de l'equip han estat factors determinants en aquesta decisió.

La competència a la porteria del Sevilla ha estat intensa. Ørjan Nyland, des de la seva incorporació a l'agost de 2023, ha demostrat un rendiment consistent, guanyant-se la confiança del cos tècnic i de l'afició. Malgrat enfrontar una lesió de genoll que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant aproximadament dos mesos, Nyland va recuperar la seva posició com a titular, evidenciant el seu professionalisme i capacitat de recuperació. El seu rendiment ha estat clau en moments crítics de la temporada, consolidant-lo com una peça fonamental en l'esquema defensiu de l'equip.

Amb el seu contracte pròxim a expirar al juny de 2025 i sense una oferta de renovació per part del Sevilla, Álvaro Fernández es troba en la cruïlla de definir el seu futur professional. La seva experiència en el futbol espanyol, havent passat per clubs com Osasuna, Extremadura, Huesca i Espanyol, podria obrir-li portes en altres institucions que busquin reforçar la seva porteria. La possibilitat de tornar a equips on anteriorment va mostrar el seu valor o explorar noves oportunitats, tant en l'àmbit nacional com internacional, estan sobre la taula per al porter riojà.

La sortida d'Álvaro Fernández obligarà el Sevilla a considerar opcions per suplir la seva absència en la plantilla. La direcció esportiva, encapçalada per Víctor Orta, haurà d'avaluar si aposta per un porter de la pedrera, com podria ser el cas d'algun jove talent del Sevilla Atlètic, o si busca al mercat un porter amb experiència que accepti el rol de suplent de Nyland. Aquesta decisió serà crucial per mantenir la competitivitat i l'equilibri en una posició tan determinant com la porteria.