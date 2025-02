Tomás Roncero 'on fire' tras la victoria del Barça: 'Se confirma el mangazo'

El Barça hizo los deberes anoche y recuperó el liderato. Lo hizo, eso sí, con cierta polémica, pues el único tanto del duelo lo anotó Robert Lewandowski desde el punto fatídico después de que Melero López tuviera que acudir al VAR. Finalmente terminó marcando la pena máxima en una acción en la que muchos espectadores no terminan de ver la punibilidad.

Iñigo Martínez fue ostensiblemente agarrado por un defensor del Rayo Vallecano a la altura del segundo palo en un lanzamiento del córner, pero Batalla atrapó el balón antes de que llegara a esa zona, por lo que no había ninguna posibilidad de que el zaguero vasco pudiera rematarlo. Además, los contrarios a esta decisión también defienden que previamente Héctor Fort había acometido una acción similar en el área contraria y que en esa ocasión no fue señalado el penalti.

De donde provienen la mayor parte de las protestas, de hecho, es desde el sector madridista, que ya venía incendiado protestando por decisiones arbitrales perjudiciales en su partido del sábado. La afición merengue sostiene que se pudieron haber pitado varios penales a su favor que Munuera Montero no consideró como tal. Y, además, lo de la expulsión de Jude Bellingham y el debate de moda entre el fuck you y el fuck off.

Tomás Roncero alza la voz

Uno de los más protestones, como es habitual, ha sido el periodista Tomás Roncero a través de sus redes sociales. Al término del choque, el subdirector del AS y colaborador de El Chiringuito se quejó precisamente de todo lo comentado en las líneas anteriores. De la doble vara de medir, vaya, tanto entre el partido del Barça y el del Real Madrid como entre los dos agarrones del Barça-Rayo.

"Se consuma el mangazo. El agarrón de Héctor Fort en el área culé no se pita y el de Íñigo sí. Al Madrid le hacen cuatro penaltis en Pamplona y el VAR no interviene. La Liga está decidida a favor del VARCELONA. Nada que hacer", publicó Tomás Roncero. Hay que recordar, además, que el Real Madrid levantó hace unos días una campaña denunciando los arbitrajes que reciben.

Se sienten enormemente perjudicados y sospechan que puede ser premeditado. Ya es labor de cada uno determinar qué sentimientos le provocan estas quejas del madridismo, pero sus protestas están ahí y ya han superado el espectro del aficionado y se han convertido en denuncias oficiales por parte del club. Hasta se produjo una reunión entre directivos blancos y el Comité de Árbitros en la tarde del lunes.

Sea como sea, centrándonos en lo meramente deportivo, el triunfo culé por la mínima en Montjuïc frente al Rayo Vallecano ha servido para que el Barça vuelve a alcanzar el liderato de LaLiga casi dos meses después. Los de Hansi Flick han empatado al Real Madrid en la clasificación, ambos con 51 puntos, pero el gol average general es favorable a los catalanes -también el particular, pero hasta que no se juegue el partido de vuelta se tiene en cuenta el general-.