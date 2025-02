Nou moviment del València amb vista a la temporada 2025/2026: Corberán dona l'OK

Queda molt camí per recórrer aquesta temporada i moltes batalles per lliurar encara. No obstant això, en la direcció esportiva che, tan summament criticada en els últims anys, no volen perdre el temps i estan començant a figurar les fulles de ruta a seguir de cara a la confecció de la plantilla del pròxim curs. Evidentment, tot dependrà de si finalment s'aconsegueix la permanència o no, però a Mestalla volen ser optimistes.

Amb tot, un dels noms que Corona s'està plantejant mantenir en la plantilla de l'equip blanquinegre de la 2025/26, en cas de no descendir, és el d'Umar Sadiq. El nigerià va arribar cedit el passat mes de gener, però es va incloure una opció de compra d'uns 10 milions d'euros que a València, segons Fichajes.net, es plantegen pagar. Almenys, de moment.

| VCF

Adaptació i rendiment de Sadiq al València

Des de la seva arribada al conjunt che, Sadiq ha mostrat una ràpida adaptació tant dins com fora del camp. El seu debut golejador es va produir en els vuitens de final de la Copa del Rei davant l'Ourense, on va contribuir a l'avanç de l'equip en la competició. No obstant això, el seu moment més destacat fins a la data va ocórrer recentment a LaLiga.

Després de 343 dies sense marcar en la competició domèstica, Sadiq va anotar un gol crucial de cap contra el Villarreal, permetent al València obtenir un valuós empat en un dels estadis més complicats del campionat. Aquest gol no només va trencar la seva sequera golejadora, sinó que també va ser fonamental perquè l'equip dormís fora dels llocs de descens per primera vegada en mesos.

Malgrat haver començat com a suplent d'Hugo Duro, Sadiq ha sabut aprofitar els minuts que Carlos Corberán li ha atorgat, generalment en les segones meitats dels partits. La seva presència al camp ha afegit una dimensió ofensiva diferent, caracteritzada per la seva mobilitat, capacitat d'associació i constant sensació de perill per a les defenses rivals.

Umar Sadiq Goal | Villarreal vs Valencia (1-1), All Goals Results And Extended Highlights-2025..

L'aposta de Carlos Corberán per Sadiq

Carlos Corberán, qui va assumir la direcció tècnica del València al desembre de 2024, ha estat un ferm defensor de les qualitats de Sadiq. El tècnic valencià, amb una trajectòria que inclou experiències a Anglaterra i Grècia, ha implementat un estil de joc que potencia les habilitats del davanter nigerià. La confiança mútua entre jugador i entrenador ha estat evident en el rendiment de l'equip, que ha mostrat una notable millora des de l'arribada de Corberán. Sota la seva direcció, el València ha sumat punts vitals que li han permès acostar-se a la zona de salvació a LaLiga.

El gol de Sadiq contra el Villarreal no només va significar un punt valuós, sinó que també va evidenciar la resiliència i determinació de l'equip en la seva lluita per evitar el descens. Encara que el València ha alternat posicions dins i fora de la zona de descens a causa dels resultats d'altres competidors directes, la tendència ascendent en el seu rendiment és innegable.

| VCF

Més enllà de les seves actuacions al terreny de joc, Sadiq ha demostrat un alt grau de compromís amb el projecte del València. La seva integració al vestidor ha estat òptima, i el seu desig de continuar vestint la samarreta blanquinegra ha estat un factor determinant perquè el club es plantegi exercir l'opció de compra.

Per descomptat, com és habitual a València, tot dependrà que Peter Lim doni l'‘OK’ definitiu, una cosa que no està del tot clara. Fa diversos mercats ja que el màxim mandatari no autoritza una transacció d'un import d'aquestes magnituds. De fet, des de l'estiu de 2019 que no se supera la barrera dels 10 ‘quilos’ en fitxatges. André Almeida i Marcos André s'hi van acostar (8 i 8,5 milions) el 2021 i 2022.