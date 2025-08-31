Tomás Roncero exigeix al Reial Madrid una decisió dràstica després del penal al Barça

El partit entre Rayo Vallecano i Barça a Vallecas s'ha vist marcat per una jugada controvertida. Al minut 39, Mateo Busquets Ferrer ha assenyalat un penal sobre Lamine Yamal que ha generat immediates protestes per part del conjunt madrileny. L'atacant blaugrana ha intentat desfer-se de Pep Chavarría dins l'àrea i ha acabat caient a terra després d'un lleu contacte. Part de la comunitat futbolística defensa que és el davanter culer qui impacta amb el defensor, cosa que ha obert un intens debat sobre la rigorositat de la decisió arbitral.
Un error tècnic del VAR que ha condicionat la decisió arbitral
La polèmica s'ha vist amplificada perquè a Vallecas no funcionava la pantalla de revisió del VAR des de l'inici del partit. La jugada no ha pogut ser revisada per l'àrbitre al monitor del camp, per la qual cosa ha prevalgut la seva decisió inicial. El veredicte d'Arxiu VAR ha estat taxatiu: “No és penal”.
El portal especialitzat en revisar jugades polèmiques ha explicat que Pep Chavarría guanya la posició i que el contacte posterior no hauria d'haver derivat en una pena màxima. L'acció, sense possibilitat de revisió en vídeo, ha acabat transformada per Lamine Yamal, que ha avançat el Barça.
Roncero esclata i demana una resposta del Real Madrid
La reacció més explosiva ha arribat des de Tomás Roncero, conegut periodista i fervent seguidor del Real Madrid. A les seves xarxes socials ha carregat durament contra la competició qualificant-la d'“adulterada” i ha assegurat que Espanya és “la vergonya del futbol europeu”. Tomás Roncero ha arribat fins i tot a demanar que el Real Madrid es plantegi abandonar la Lliga després d'aquest nou episodi de controvèrsia arbitral. El seu missatge s'ha viralitzat de seguida i ha obert una cascada de comentaris entre aficionats i analistes esportius.
Una postura contradictòria en l'etern debat del videoarbitratge
El que crida l'atenció de la posició de Roncero és que en repetides ocasions ha mostrat el seu rebuig al VAR. Habitualment el critica per frenar el ritme dels partits i per generar més polèmiques de les que soluciona. Tanmateix, en aquest cas s'ha aferrat precisament a la manca d'intervenció tecnològica per qüestionar la validesa del penal.
El seu discurs ha estat titllat de contradictori, li recorden que, amb el VAR operatiu, el més probable és que la decisió s'hauria corregit i el penal no s'hauria concedit.
La polèmica del penal a Vallecas deixa en evidència la fragilitat del sistema arbitral quan la tecnologia falla. Mentre Lamine Yamal suma el seu segon gol de Lliga en tres jornades, el debat sobre l'ús del VAR torna a encendre la competició. Roncero exigeix decisions dràstiques, però la seva incoherència demostra fins a quin punt el futbol espanyol segueix atrapat en un bucle de controvèrsies arbitrals que semblen no tenir fi.