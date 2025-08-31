Tomás Roncero exige al Real Madrid una decisión drástica tras el penalty al Barça

El partido entre Rayo Vallecano y Barça en Vallecas se ha visto marcado por una jugada controvertida. En el minuto 39, Mateo Busquets Ferrer ha señalado un penalti sobre Lamine Yamal que ha generado inmediatas protestas por parte del conjunto madrileño. El atacante azulgrana trató de deshacerse de Pep Chavarría dentro del área y terminó cayendo al suelo tras un leve contacto. Parte de la comunidad futbolera defiende que es el delantero culé el que impacta con el defensor, lo que ha abierto un intenso debate sobre la rigurosidad de la decisión arbitral.

Un fallo técnico del VAR que ha condicionado la decisión arbitral

La polémica se ha visto amplificada porque en Vallecas no funcionaba la pantalla de revisión del VAR desde el inicio del partido. La jugada no ha podido ser revisada por el árbitro en el monitor del campo, por lo que ha prevalecido su decisión inicial. El veredicto de Archivo VAR ha sido tajante: “No es penalti”.

El portal especializado en revisar jugadas polémicas ha explicado que Pep Chavarría gana la posición y que el contacto posterior no debería haber derivado en una pena máxima. La acción, sin posibilidad de revisión en vídeo, ha acabado transformada por Lamine Yamal, que ha adelantado al Barça.

| FCB

Roncero estalla y pide una respuesta del Real Madrid

La reacción más explosiva ha llegado desde Tomás Roncero, conocido periodista y ferviente seguidor del Real Madrid. En sus redes sociales ha cargado duramente contra la competición calificándola de “adulterada” y ha asegurado que España es “la vergüenza del fútbol europeo”. Roncero ha llegado incluso a pedir que el Real Madrid se plantee abandonar la Liga tras este nuevo episodio de controversia arbitral. Su mensaje se ha viralizado de inmediato y abrió una cascada de comentarios entre aficionados y analistas deportivos.

Una postura contradictoria en el eterno debate del videoarbitraje

Lo llamativo de la posición de Roncero es que en repetidas ocasiones ha mostrado su rechazo al VAR. Habitualmente lo critica por frenar el ritmo de los partidos y por generar más polémicas de las que soluciona. Sin embargo, en este caso se ha aferrado precisamente a la falta de intervención tecnológica para cuestionar la validez del penalti.

Su discurso ha sido tachado de contradictorio, que le recuerdan que, con el VAR operativo, lo más probable es que la decisión se hubiera corregido y el penalti no se habría concedido.

La polémica del penalti en Vallecas deja en evidencia la fragilidad del sistema arbitral cuando la tecnología falla. Mientras Lamine Yamal suma su segundo gol liguero en tres jornadas, el debate sobre el uso del VAR vuelve a encender la competición. Roncero exige decisiones drásticas, pero su incoherencia demuestra hasta qué punto el fútbol español sigue atrapado en un bucle de controversias arbitrales que parecen no tener fin.