Tomás Roncero eufórico tras el Inter - Barça: Pilla fuerte en Twitter

La eliminación del FC Barcelona en semifinales de la Champions League 2025 a manos del Inter de Milán ha generado diferentes reacciones en las redes sociales, pero una de las más polémicas y destacadas ha sido la del periodista Tomás Roncero. Conocido por su ferviente madridismo, Roncero no ocultó su satisfacción tras la derrota del Barça, compartiendo un mensaje que incendió aún más la plataforma Twitter.

"FORZA INTER", publicó Roncero, acompañado de una imagen con el escudo del club italiano justo tras finalizar el dramático encuentro que dejó al Barça fuera de la competición europea.

La afición culé responde con contundencia

Como era de esperar, el tuit del periodista generó rápidamente una avalancha de respuestas indignadas y también cargadas de ironía por parte de los seguidores blaugranas, quienes criticaron duramente su actitud celebratoria por la derrota del equipo rival en lugar de los logros propios.

| FCB

"Lo único que vas a celebrar este año", señaló con sarcasmo uno de los aficionados, haciendo referencia a la ausencia de títulos importantes del Real Madrid esta temporada. Otra respuesta irónica añadió: "Felicidades al Real Madrid por el trofeo de esta temporada: Inter a la final", destacando con humor negro la falta de éxito de los blancos en comparación al Barça, que aunque eliminado, sí ha llegado lejos en Europa.

Otro aficionado no dudó en cuestionar directamente la figura del periodista: "La verdad es que a esta clase de personajes que se hacen pasar por periodistas estoy seguro de que no les gusta realmente el fútbol. Yo no soy del Barcelona ni por asomo, pero como aficionado me ha gustado muchísimo la eliminatoria, y también me ha gustado mucho el Barcelona".

Recordatorios dolorosos para el madridismo

Otros usuarios prefirieron responder con imágenes y resultados recientes dolorosos para los madridistas. Uno de los tuits recordó varios resultados contundentes a favor del Barça en recientes Clásicos, como el 0-4 en el Bernabéu, en clara referencia a que la celebración de Roncero es más por el mal ajeno que por un éxito propio.

"Como se nota que no tenéis nada que celebrar esta temporada. Preocúpate de tu equipo que es una banda", comentó otro usuario, recriminando el tono festivo del periodista ante la desgracia del rival.

Finalmente, otro usuario sentenció con cierta ironía y dureza: "Si diumenge el Barça juga com avui us en cauen cinc més, dròpol", haciendo alusión directa al próximo encuentro que enfrentará al Barça y al Real Madrid en LaLiga, sugiriendo que la actitud del periodista podría cambiar rápidamente en caso de un resultado adverso.

El tuit de Roncero no hizo más que reavivar una rivalidad histórica que siempre encuentra en las redes sociales un terreno fértil para las polémicas y debates entre ambas aficiones.