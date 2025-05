El missatge de Lamine Yamal al Barça després de caure a la Champions: 'Compliré...'

Lamine Yamal, una de les figures més destacades del FC Barcelona en l'eliminatòria de semifinals de la Champions League 2025 davant l'Inter de Milà, ha enviat un emotiu missatge a l'afició culer després de la dolorosa eliminació europea. Encara que el jove jugador va brillar en ambdós encontres, els pals i les brillants intervencions del porter interista Yan Sommer el van privar de ser el gran heroi blaugrana.

"Ho hem donat tot, aquest any no ha pogut ser però tornarem, no tingueu cap dubte, 'CULERS', no pararem fins a deixar aquest club on es mereix, al més alt", va escriure Lamine Yamal a les seves xarxes socials hores després del partit, mostrant així el seu compromís absolut amb l'equip i l'afició.

Una promesa ferma per al futur

Conscient del potencial que ha demostrat aquesta temporada i especialment en l'eliminatòria davant l'Inter, Yamal va afegir una promesa que ha emocionat profundament els seguidors del Barça: "Compliré la meva promesa i la portaré a Barcelona, no pararem fins a aconseguir-ho". El futbolista es referia clarament al trofeu de la Champions League, una meta que el club català porta perseguint des de fa anys.

| FCB

Actuació estel·lar malgrat l'eliminació

Encara que finalment no va poder portar l'equip a l'anhelada final a Munic, Yamal va deixar actuacions memorables en aquests partits de semifinals. Durant els 210 minuts disputats davant l'Inter, el jove jugador va estar molt a prop del gol en diverses ocasions, enviant fins a tres xuts als pals i forçant Yan Sommer a realitzar intervencions prodigioses que van acabar sent decisives.

El seu talent i entrega li han guanyat l'afecte incondicional d'una afició culer que ja el considera una peça fonamental per al futur immediat del club.

El futur assegurat al Barça

A més, el missatge publicat per Lamine Yamal no deixa lloc a dubtes sobre el seu futur: continuarà vestint la samarreta blaugrana i renovarà el seu contracte aquest estiu, esvaint qualsevol possible rumor sobre una sortida.

"Però el diumenge és una altra final i cal estar tots junts. Visca el Barça!", va finalitzar en el seu emotiu missatge, demostrant també la seva maduresa en recordar que, encara que la decepció europea és profunda, l'equip ha de mantenir la unió i enfocar-se en els pròxims desafiaments immediats. Com el Clàssic de LaLiga, en què hi ha tres quarts de LaLiga en joc.

L'afició culer, malgrat la decepció després de l'eliminació europea, pot consolar-se amb la certesa que un dels seus majors talents té clar el seu compromís amb el club i amb l'assoliment del màxim trofeu continental en els pròxims anys.