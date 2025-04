Eduardo Inda i 300 milions per Lamine Yamal: Laporta i el jugador diran NO

per Iker Silvosa

El FC Barcelona està acostumat a protagonitzar grans titulars, i aquesta vegada no és l'excepció. Una astronòmica xifra podria sacsejar el mercat de fitxatges, però la resposta blaugrana sembla clara des del primer moment.

En les últimes hores, el nom de Lamine Yamal ha ressonat amb força en el panorama futbolístic europeu. El jove talent blaugrana, considerat una de les grans promeses del futbol mundial, podria ser protagonista d'una operació històrica. El Chelsea, sota la direcció del multimilionari Todd Boehly, ha decidit anar a per totes i estaria disposat a desemborsar la impressionant suma de 300 milions d'euros per endur-se el jugador espanyol a Stamford Bridge.

Aquesta xifra, revelada inicialment per Eduardo Inda a El Chiringuito de Jugones, convertiria el traspàs de Lamine Yamal en el més car mai realitzat en la història del futbol. Todd Boehly, conegut per la seva agressivitat en el mercat, ha gastat gairebé 1.300 milions de dòlars des que va adquirir el club al maig de 2022. El propietari nord-americà té clar que la incorporació del futbolista blaugrana significaria un impacte immediat a nivell esportiu i mediàtic.

Lamine Yamal i el seu vincle amb el Barça

Malgrat l'espectacular proposta del Chelsea, tant Joan Laporta com el propi futbolista tenen molt clara la seva postura. El president blaugrana sap perfectament que vendre una joia de la pedrera com Lamine podria significar una crisi sense precedents al club, especialment després d'episodis polèmics recents com la sortida de Messi. La reacció social podria ser devastadora, una cosa que Laporta vol evitar a tota costa.

Per la seva banda, Lamine Yamal té més que decidit quedar-se a Barcelona. El jugador, encara menor d'edat, ha demostrat en repetides ocasions el seu compromís total amb el club català. El seu agent, Jorge Mendes, va confirmar recentment que la renovació fins al 2030 està encaminada, i encara que encara no és oficial, està pràcticament tancada. Mendes, de fet, va deixar clar davant els mitjans a Lisboa que "Lamine renovarà".

L'interès del Chelsea per Yamal no és nou. Ja l'any passat, Laporta va rebutjar una oferta superior als 200 milions d'euros. Aquest estiu, però, l'oferta del club londinenc puja notablement, mostrant la insistència de Todd Boehly per convertir el futbolista en el seu nou emblema.

Malgrat la temptació econòmica, sembla clar que el futbolista continuarà al Camp Nou, reforçant així la política del Barça de protegir els seus canterans més valuosos. L'afició culé, que veu en Yamal el futur ídol blaugrana, respira alleujada davant la ferma negativa tant del jugador com del club. El mercat encara pot deparar sorpreses, però el cert és que, en aquest cas, sembla que ni tan sols 300 milions seran suficients per allunyar Lamine Yamal del Barça.