Tomás Roncero pilla en Twitter tras celebrar el giro de Nico Williams con el Barça

La rivalidad entre los grandes del fútbol español nunca descansa, y menos aún en verano. Mientras los clubes planifican la temporada y los aficionados sueñan con nuevos fichajes, la tensión en las redes sociales se intensifica. Este ambiente se ha visto reflejado una vez más tras la ola de rumores que ha rodeado el futuro de Nico Williams y la posible llegada del extremo al Barça. Las expectativas eran altas, los debates interminables y las opiniones, por supuesto, no han tardado en dividir a la afición.

En este escenario, las voces más mediáticas del periodismo deportivo tampoco han querido quedarse fuera. La presencia de figuras como Tomás Roncero en Twitter suele generar debates encendidos. En esta ocasión, su mensaje no solo ha avivado el debate, sino que también ha recibido una avalancha de respuestas que rápidamente se han hecho virales.

El mensaje de Tomás Roncero y la reacción de la afición

El periodista de referencia en el madridismo no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje celebrando el no fichaje del Barça de Nico Williams. En su cuenta de Twitter, Roncero elogió al Athletic Club y a su jugador, dedicando frases cargadas de ironía hacia la directiva azulgrana. “Lección histórica a la prepotencia del Barça, que lo daba por fichado sin tener dinero para pagar la cláusula. Segundo RIDICULÉ seguido tropezando en la misma piedra”, escribió.

Su publicación desató inmediatamente la creatividad y la crítica de los usuarios. Muchos le recordaron que el Real Madrid vivió una situación aún más prolongada y polémica con Kylian Mbappé. Otros le acusaron de celebrar desgracias ajenas mientras evitaba hablar de las frustraciones propias de su club. Los comentarios, lejos de aplacarse, aumentaron con cada minuto, con referencias directas a la gestión de Florentino Pérez y la eterna espera del madridismo por un fichaje estrella.

Comparaciones con el caso Mbappé y burlas en clave de fútbol español

Entre las respuestas más virales, algunos usuarios destacaron el contraste entre lo ocurrido con Nico Williams y el caso Mbappé. “Habéis hecho 6 años el ridículo con Mbappé”, se podía leer entre las menciones más populares. Otros señalaron que el Real Madrid tardó siete años en cerrar la llegada del delantero francés, con toda la paciencia y los recursos del club blanco, en comparación con la situación azulgrana.

La conversación se llenó de ironía y referencias cruzadas entre madridistas y culés. Los seguidores no dudaron en utilizar datos y anécdotas recientes para poner en duda la autoridad moral de Roncero a la hora de hablar de “ridículos” en el mercado de fichajes. El tema escaló rápidamente y se convirtió en uno de los debates más comentados del día en la comunidad futbolera de Twitter.

Sí había dinero. Roncero miente

Tomás Roncero, en su mensaje, apunta que el Barça no tenía dinero. Miente. Joan Laporta y el resto de miembros de la junta directiva llevan semanas dejando claro que el fichaje o no fichaje de Nico Williams no sería cuestión de dinero. Con muchas dificultades, el Barça ha conseguido dejar atrás el apocalipsis creado por Josep Maria Bartomeu y sus amigos, que arruinaron al club y lo dejaron muy cerca de la bancarrota. La inscripción del delantero no hubiera sido inmediata, pero era una realidad.