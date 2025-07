Gir de 180 graus amb Nico Williams i el Barça: Cop dur per a Lamine Yamal

Fa mesos (o anys) que sentim i llegim notícies sobre Nico Williams. El jugador de l'Athletic Club ha sonat per al FC Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munic i per diversos equips de la Premier League, però fins ara no havia pres cap decisió. En els darrers dies, semblava que el Barça havia pres avantatge respecte d'altres conjunts. La proximitat del davanter navarrès amb Lamine Yamal era una carta amagada que afavoria els interessos blaugrana.

Futur immediat

La premsa de Barcelona donava per fet que Nico Williams seria jugador del FC Barcelona. A Bilbao van arribar a esborrar la seva cara d'un mural pintat al carrer. En poques hores ha passat de ser un traïdor a ser un heroi. L'atacant ha arribat a un acord de renovació i serà 'lleó' fins al 2035. Per ara, no jugarà al costat de Lamine Yamal ni de la resta de jugadors del Barça.

L'estrella de l'Athletic Club disputarà la Champions a San Mamés. No ho farà a Barcelona. Ho farà a Bilbao."Quan cal prendre decisions, per a mi el que pesa més és el cor. Estic on vull ser, amb els meus. Aquesta és casa meva. Aupa Athletic", ha explicat Nico en un vídeo publicat a les xarxes socials.

El nou contracte, a més de prolongar-se fins al 2035, també preveu una pujada de la clàusula de rescissió. Si fins ara era de 58 milions d'euros, aquesta s'incrementarà més del 50%.

De moment, Nico Williams és jugador de l'Athletic Club. En un futur, no se sap què pot passar. Ara, els blaugrana es plantegen diversos escenaris. El Barça intentarà anar a per ell en els pròxims anys o desistirà i explorarà altres possibilitats al mercat?

Cop per a Lamine Yamal

La decisió de Nico Williams suposa un cop dur per a Lamine Yamal. El de Mataró és amic íntim del jugador de l'Athletic Club i somiava en compartir la samarreta al Camp Nou. Haurà d'esperar o s'haurà de conformar en compartir la de la Selecció Espanyola.

Comunicat de l'Athletic Club

L'Athletic Club i Nico Williams han arribat a un acord per ampliar vuit temporades, fins al 30 de juny de 2035, el contracte que acabava el 2027. La seva clàusula de rescissió augmenta més d'un 50% respecte a l'anterior.

"Quan cal prendre decisions, per a mi, el que pesa més és el cor. Estic on vull ser, amb els meus, aquesta és casa meva. Aupa Athletic!", ha declarat Nico Williams en el vídeo en què el Club ha anunciat la seva renovació.

Aquesta nova mostra de fidelitat marca una fita en la història rojiblanca i referma un camí de confiança en el projecte esportiu ja iniciat per, entre altres companys, Unai Simón, Oihan Sancet, Dani Vivian, Mikel Jauregizar, Beñat Prados o el mateix Ernesto Valverde… i, evidentment, el seu germà Iñaki Williams, el capità d'aquest equip que ja és històric i generacional. Continuarà lluint el 10 heretat d'Iker Muniain, amb la Champions com a nou escenari. El seu pas endavant davant les marejants ofertes és un rotund èxit de l'Athletic Club, un Athletic WIN (Williams, Iñaki i Nico) en tota regla.

Lleons ambiciosos que no només volen guanyar, sinó que, a més, volen fer-ho amb l'Athletic, amb l'equip del seu cor, conscients que en l'esport, com més gran és la dificultat, més mèrit té la victòria, #UniqueInTheWorld.

Nico Williams (Iruñea, 2002) va arribar a l'Athletic Club en edat aleví, la temporada 2013/14, un any després que el seu germà Iñaki aterrés a Lezama. Des de llavors, ha complert totes les etapes de formació a l'Athletic fins al seu debut com a lleó el 28 d'abril de 2021, amb només 18 anys. En les seves 5 temporades fins ara al primer equip ha disputat un total de 167 partits oficials i ha aconseguit un títol de Copa, a més de les classificacions per a l'Europa League (on l'equip va arribar a les semifinals) i per a la Champions League aquest darrer curs.

L'aportació de Nico Williams a l'Athletic en les darreres temporades ha estat decisiva, sent diferencial en el pla ofensiu gràcies al seu desbordament i velocitat, marcant 31 gols, originant multitud d'ocasions i sent un malson constant per a les defenses rivals.

Més enllà del seu formidable rendiment al terreny de joc, la projecció internacional de Nico Williams ha estat immensa, convertint-se en un valuós ambaixador de la marca Athletic pel món, per exemple, en ser nomenat MVP de la final de l'Eurocopa 2024 (on es va proclamar campió amb la selecció d'Espanya) o en entrar a la llista dels nominats a la Pilota d'Or (15è).

La filosofia esportiva de l'Athletic, escollida lliurement, és una singularitat que enorgulleix el Club, la seva massa social (propietària de l'entitat) i la seva afició. El pas endavant que ha fet Nico Williams amb aquesta renovació omple d'orgull tota la família athleticzale i dibuixa un futur tan ambiciós com il·lusionant.

Aquest és el famós Athletic, el famós Athletic Club.