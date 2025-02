Tomás Roncero encén la polèmica i rep a Twitter després del City-Real Madrid

Duelo d'alts voltatges el que es va viure ahir a la nit a l'Etihad. El ritme de joc no va ser especialment elevat, almenys durant gran part del transcurs, però, així i tot, ens van regalar un xoc igualat amb cinc gols, polèmica i molta tensió. No podíem esperar menys d'un Manchester City-Real Madrid.

Es van avançar els de blau cel amb un Haaland que, finalment, aconseguia ser temerari davant el Real Madrid, una cosa poc habitual en ell. Al començament del segon tram l'empataria Kylian Mbappé després d'un xut una mica peculiar amb la tíbia. I després ja hauríem d'esperar fins a les acaballes perquè es desfermés la bogeria que tots esperàvem que es desfermés.

| Real Madrid

El City es va tornar a avançar i després el Real Madrid va fer de les seves remuntant en el temps de descompte. No obstant això, a alguns madridistes els ha fet mossa el segon gol dels anglesos, anotat també per Haaland. En aquesta ocasió, des del punt fatídic.

Molts aficionats blancs van protestar la decisió arbitral de xiular penal després d'una entrada de Dani Ceballos just al límit de l'àrea. No obstant això, sembla bastant evident que el contacte existeix i que, a més, es produeix dins de la zona castigable com a pena màxima. No hauria d'haver-hi debat.

Però Tomás Roncero no ho tenia tan clar i així ho va fer saber al seu compte d'X (anteriorment Twitter). El Diario AS, d'on ell és sotsdirector, va fer una publicació en la qual preguntava als seus lectors si els semblava penal l'acció. Ho feia, a més, amb una imatge pertanyent a frames anteriors en la qual encara no s'ha produït el contacte; com sí que ocorre mig segon després. A això, Roncero va respondre amb un escuet però contundent "No és penal".

A aquesta resposta del periodista, molts aficionats han reaccionat, alguns donant-li la raó, però altres criticant el seu excessiu sensacionalisme i la seva falta d'objectivitat. "No es pot ser tan capsigrany; soc del Madrid i això és penal clar", confessava un. També podem llegir altres comentaris com "És penal com una casa", "Hauries d'anar considerant jubilar-te", "Quin fanatisme el teu" o "Fas mandra", entre molts altres.

Vinicius, l'altra polèmica

Més enllà del penal, que alguns insisteixen a catalogar de polèmic, l'altra gran imatge de la nit la van protagonitzar els aficionats del Manchester City. Quan els futbolistes van saltar al terreny de joc, van mostrar una enorme pancarta amb un missatge dedicat a Vinicius. "Deixa de plorar tant", es podia llegir al costat d'una imatge de Rodri besant la Pilota d'Or.

Evidentment, feien referència a totes les declaracions que va fer el brasiler quan el migcampista espanyol li va 'arrabassar' el guardó a finals de l'any passat. Durant el xoc, també li van cantar 'On és la Pilota d'Or?', al que ell va reaccionar assenyalant-se el pegat de les 15 Champions que lluïen a la màniga els futbolistes del Real Madrid.