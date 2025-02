Tomás Roncero enciende la polémica y pilla en Twitter tras el City-Real Madrid

Duelo de altos voltajes el que se vivió anoche en el Etihad. El ritmo de juego no fue especialmente elevado, al menos durante gran parte del transcurso, pero, aun así, nos regalaron un choque igualado con cinco goles, polémica y mucha tensión. No podíamos esperar menos de un Manchester City-Real Madrid.

Se adelantaron los de azul celeste con un Haaland que, al fin, conseguía ser temerario ante el Real Madrid, algo poco habitual en él. Al comienzo del segundo tramo lo empataría Kylian Mbappé tras un disparo algo peculiar con la tibia. Y luego ya tendríamos que esperar hasta las postrimerías para que se desatara la locura que todos esperábamos que se desatara.

| Real Madrid

El City se volvió a avanzar y luego el Real Madrid hizo de las suyas remontando en el tiempo de descuento. Sin embargo, a algunos madridistas les ha hecho mella el segundo tanto de los ingleses, anotado también por Haaland. En esta ocasión, desde el punto fatídico.

Muchos aficionados blancos protestaron la decisión arbitral de señalar penalti tras una entrada de Dani Ceballos justo en el límite del área. No obstante, parece bastante evidente que el contacto existe y que, además, se produce dentro de la zona castigable como pena máxima. No debería de haber debate.

Pero Tomás Roncero no lo tenía tan claro y así lo hizo saber en su cuenta de X (anteriormente Twitter). El Diario AS, de donde él es subdirector, hizo una publicación en la que preguntaba a sus lectores si les parecía penalti la acción. Lo hacía, además, con una imagen perteneciente a frames anteriores en la que todavía no se ha producido el contacto; como sí ocurre medio segundo después. A esto, Roncero respondió con un escueto pero contundente "No es penalti".

A esta respuesta del periodista, muchos aficionados han reaccionado, algunos dándole la razón, pero otros criticando su excesivo amarillismo y su falta de objetividad. "No se puede ser tan cenutrio; soy del Madrid y eso es penalti claro", confesaba uno. También podemos leer otros comentarios como "Es penalti como una casa", "Deberías ir considerando jubilarte", "Qué fanatismo el tuyo" o "Das pereza", entre muchos otros.

Vinicius, la otra polémica

Más allá del penalti, que algunos insisten en catalogar de polémico, la otra gran imagen de la noche la protagonizaron los aficionados del Manchester City. Cuando los futbolistas saltaron al terreno de juego, mostraron una enorme pancarta con un mensaje dedicado a Vinicius. "Deja de llorar tanto", podía leerse al lado de una imagen de Rodri besando el Balón de Oro.

Evidentemente, hacían referencia a todas las declaraciones que hizo el brasileño cuando el centrocampista español le 'arrebató' el galardón a finales del año pasado. Durante el choque, también le cantaron '¿Dónde está el Balón de Oro?', a lo que él reaccionó señalándose el parche de las 15 Champions que lucían en la manga los futbolistas del Real Madrid.