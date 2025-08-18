Tomás Roncero encén l’Atlètic de Madrid després del partit contra l’Espanyol: 'Cholo...'

L'Atlético de Madrid havia iniciat l'estiu amb il·lusions renovades i una inversió milionària en fitxatges. El club blanc-i-vermell va destinar més de 160 milions d'euros per reforçar una plantilla que es considera obligada a lluitar per tots els títols. Tanmateix, l'inici de Lliga no va poder ser més descoratjador per a una afició que esperava molt més.
El debut de Lliga a Cornellà va acabar amb un resultat inesperat i dolorós per a l'equip de Diego Pablo Simeone. Tot i avançar-se a la primera meitat amb un gran gol de falta, la reacció de l'Espanyol a la segona va deixar tocada la moral matalassera. El que semblava un debut amb victòria es va convertir en una dura derrota que va encendre totes les alarmes.
La ironia de Tomás Roncero després de l'ensopegada rojiblanca a Cornellà
Un dels que va reaccionar amb rapidesa a les xarxes socials va ser Tomás Roncero, periodista i conegut seguidor madridista. Amb un missatge irònic publicat al seu compte de Twitter, va expressar: “Cholo, queda't!!!”. La frase, lluny de ser un gest de suport, va ser interpretada com una crítica directa al tècnic argentí, a qui molts qüestionen per la seva manca de títols recents.
El tuit no va trigar a fer-se viral, superant ràpidament el miler d'interaccions. Els aficionats blanc-i-vermells es van dividir entre qui defensava l'entrenador i qui coincidia amb el to burleta de Roncero. La publicació es va produir tot just uns minuts després del xiulet final, en un ambient carregat de frustració entre la graderia colchonera.
Simeone sota la lupa després de diversos anys sense títols importants
Des de la conquesta de LaLiga el 2021, l'Atlético de Madrid no ha aconseguit aixecar un trofeu de primer nivell. La Supercopa d'Espanya de 2014 continua sent el seu darrer èxit nacional a banda d'aquella lliga, i la Champions segueix resistint-se tot i les enormes inversions fetes a cada mercat de fitxatges.
L'estiu de 2025 no va ser una excepció, ja que el club va destinar una xifra rècord en reforços per fer un salt de qualitat. Tanmateix, la derrota contra un rival a priori inferior genera dubtes sobre la fiabilitat del projecte. La pressió augmenta per a un Simeone que afronta la seva catorzena temporada al capdavant de la banqueta matalassera.
Mentrestant, el vestidor de l'Atlético va evitar declaracions contundents després de l'ensopegada a Cornellà. L'ambient és de decepció absoluta, amb l'afició reclamant explicacions i més ambició. Alguns seguidors fins i tot qüestionen si Simeone encara té la capacitat de motivar un grup que sembla necessitar un canvi de rumb.
El pròxim partit de Lliga, davant l'Elche al Metropolitano, demostrarà si el de Cornellà va ser una simple ensopegada o si realment hi ha motiu seriós de preocupació.