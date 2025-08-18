Tomás Roncero enciende al Atlético de Madrid tras partido contra Espanyol: 'Cholo...'

El Atlético de Madrid había iniciado el verano con ilusiones renovadas y una inversión millonaria en fichajes. El club rojiblanco destinó más de 160 millones de euros para reforzar una plantilla que se considera obligada a pelear por todos los títulos. Sin embargo, el arranque liguero no pudo ser más desalentador para una afición que esperaba mucho más.

El debut liguero en Cornellà acabó con un resultado inesperado y doloroso para el equipo de Diego Pablo Simeone. Pese a adelantarse en la primera mitad con un gran tanto de falta, la reacción del Espanyol en la segunda dejó tocada la moral rojiblanca. Lo que parecía un estreno con victoria se convirtió en una dura derrota que encendió todas las alarmas.

La ironía de Tomás Roncero tras el tropiezo rojiblanco en Cornellà

Uno de los que reaccionó con rapidez en redes sociales fue Tomás Roncero, periodista y conocido seguidor madridista. Con un mensaje irónico publicado en su cuenta de Twitter, expresó: “Cholo, quédate!!!”. La frase, lejos de ser un gesto de apoyo, fue interpretada como una crítica directa al técnico argentino, al que muchos cuestionan por su falta de títulos recientes.

El tuit no tardó en hacerse viral, superando rápidamente el millar de interacciones. Los aficionados rojiblancos se dividieron entre quienes defendían al entrenador y quienes coincidían con el tono de burla de Roncero. La publicación se produjo apenas unos minutos después del pitido final, en un ambiente cargado de frustración entre la hinchada colchonera.

Simeone bajo la lupa tras varios años sin títulos importantes

Desde la conquista de LaLiga en 2021, el Atlético de Madrid no ha logrado levantar un trofeo de primer nivel. La Supercopa de España de 2014 sigue siendo su último éxito nacional aparte de aquella liga, y la Champions continúa resistiéndose a pesar de las enormes inversiones realizadas en cada mercado de fichajes.

El verano de 2025 no fue una excepción, ya que el club destinó una cifra récord en refuerzos para dar un salto de calidad. Sin embargo, la derrota contra un rival a priori inferior genera dudas sobre la fiabilidad del proyecto. La presión aumenta para un Simeone que afronta su decimocuarta temporada al frente del banquillo rojiblanco.

Mientras tanto, el vestuario del Atlético evitó declaraciones contundentes tras el tropiezo en Cornellà. El ambiente es de decepción absoluta, con la afición reclamando explicaciones y mayor ambición. Algunos seguidores incluso cuestionan si Simeone tiene todavía la capacidad de motivar a un grupo que parece necesitar un cambio de rumbo.

El próximo partido liguero, frente al Elche en el Metropolitano, demostrará si lo de Cornellà fue un simple tropiezo o si realmente debe haber motivo serio de preocupación.