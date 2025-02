Tomás Roncero desesperat en l'Osasuna - Real Madrid: 'Munuera i Trujillo...'

Servida la polèmica, servides les protestes. Si hi ha alguna cosa que comparteixen els madridistes aquesta tarda de dissabte és l'emprenyament amb les decisions arbitrals preses per Munuera Montero sobre el camp i Trujillo Suárez des de la Sala VOR. Són, de fet, diverses les accions que perceben com a mal assenyalades per part de l'elenc d'àrbitres.

A la primera part sol·licitaven diversos penals a favor (alguns 2, altres 3 i altres 4) i una exagerada agressivitat dels jugadors de l'Osasuna que no s'ha vist sancionada amb amonestacions, entre altres coses. Però tot va esclatar quan al minut 39, Jude Bellingham es va dirigir a l'àrbitre i li va dir alguna cosa (alguna cosa similar a I'm talking to you with respect; fuck off) al trencilla. Munuera Montero no ho va tolerar i el va expulsar.

| Real Madrid

De fet, al mes de setembre, aquest mateix àrbitre ja havia rebut un greu insult per part del migcampista anglès. You are a piece of shit, li va dir l'ex del Dortmund. No obstant això, en aquell moment, Munuera Montero o no el va escoltar o no el va entendre, ja que no li va adjudicar cap càstig. Aquesta vegada ha estat diferent.

Per si això fos poc, després del descans també s'han produït accions que d'alguna manera podrien catalogar-se com a polèmiques. El gol de l'empat de Budimir va arribar des dels onze metres. I amb l'assenyalament d'aquest penal tampoc estan molt d'acord en el madridisme, encara que la trepitjada de Camavinga és bastant evident.

Poden ser tercers

Sigui com sigui, en els titulars merengues perceben aquest empat com a polèmic, ja que consideren que ni Munuera Montero ni Trujillo Suárez han estat encertats i que això ha perjudicat el Real Madrid. Aquest sentiment l'han exemplificat diversos periodistes afiliats al madridisme a les xarxes socials. Un d'ells ha estat Ramón Álvarez de Mon i un altre, com no, Tomás Roncero.

El subdirector d'AS i col·laborador d'El Chiringuito ha publicat un tuit en què protestava precisament per l'actuació arbitral d'aquesta tarda a El Sadar. "Munuera i Trujillo ja estan contents. Missió complerta", deia, al terme del partit. Com culpant els trencilles que el Real Madrid no hagués estat capaç de sortir victoriós de la seva visita a Navarra.

Amb tot, el Real Madrid s'ha deixat dos punts pel camí. Aquest entrebanc el poden aprofitar Atlètic de Madrid i FC Barcelona per sobrepassar els d'Ancelotti a la classificació. Si colchoneros i culers compleixen, el Real Madrid podria acabar la jornada en la tercera posició. Els de Simeone juguen aquesta mateixa tarda davant el Celta; el Barça dilluns davant el Rayo Vallecano. Tots dos a casa.