Ramón Álvarez de Mon perd els papers amb l'expulsió de Bellingham: 'És per...'

I, com no, ja tenim la polèmica servida. I és que no se sol parlar d'una altra cosa últimament en els partits del Real Madrid que d'això, de les decisions arbitrals. Des d'aquell famós comunicat, cada acció és mirada amb lupa i analitzada minuciosament. Avui, per descomptat, no havia de ser menys.

El madridisme ha estat protestant diverses accions que consideraven mal assenyalades per Munuera Montero al llarg de la primera meitat. Demanaven un parell de penals, algunes grogues, denunciaven l'agressivitat d'alguns jugadors de l'Osasuna... Però tot va esclatar al 39', quan l'àrbitre li va mostrar la targeta vermella a Jude Bellingham.

| @judebellingham

La veritat és que és complex jutjar ara, ja que en les imatges no acaba de quedar del tot clar què serà el que haurà dit el migcampista anglès a l'àrbitre. Ho sabrem amb certesa al terme del duel, quan Munuera Montero faci pública la seva acta arbitral. No obstant això, no és la primera vegada en què Jude protagonitza un episodi d'aquests.

Sense anar més lluny, el cap de setmana passat li va dedicar un inintel·ligible Fuck You al col·legiat durant la disputa del derbi madrileny. En aquella ocasió va sortir del tot impune, però aquest dissabte no ha tingut la mateixa sort. Aquesta targeta vermella ha aixecat l'empipament massiu de tots els aficionats del Real Madrid, que no comprenen en absolut la decisió i, de fet, la critiquen durament.

Empipament en el madridisme

Alguns dels madridistes de referència a les xarxes socials, com el periodista Ramón Álvarez de Mon, ha publicat una sèrie de tuits en què es feia més que evident el seu descontentament. Dos d'ells, curts, clars i directes. "És per marxar del camp", protestava en un. "Ara mateix fan ganes de deixar de veure el futbol espanyol", amenaçava en l'altre.

Per a molts aficionats merengues, com per al periodista, aquest any les decisions arbitrals estan perjudicant el Real Madrid i l'empipament ja és estratosfèric. Han estat moltes les protestes que s'han produït en els últims dies i la situació està adquirint cada dia més tensió. Unes protestes, per cert, no recolzades per cap altre equip de LaLiga.

Precisament aquest cúmul de senyalitzacions errònies és el que ha volgut destacar Ramón Álvarez de Mon en el seu tercer tuit de protesta. "Són 2 penals que no et xiulen, nombroses entrades de l'Osasuna no castigades amb groga i la sensació que l'únic que es penalitza és el que li hagi dit Bellingham", deia. Altres madridistes anaven fins i tot més enllà i dos penals els semblaven pocs, en demanaven tres i fins i tot quatre.

Siga com siga, la vermella a Jude Bellingham és una realitat i ara l'anglès, llevat de sorpresa, es perdrà, mínim, els dos pròxims duels del Real Madrid a LaLiga. És a dir, estarà absent tant davant el Girona com davant la Real Sociedad. Sí podrà estar, en principi, en el transcendental duel de Champions davant el City i en les semis de la Copa.