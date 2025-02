El moviment de Carlo Ancelotti al Real Madrid que ningú esperava

Ja està en joc una nova jornada de LaLiga EA Sports i el Real Madrid vol continuar sent el líder. Per a això, és fonamental sumar els tres punts en una de les visites més complicades de tota la competició. El Sadar es preveu sempre com un escenari complex d'on no resulta gens senzill sortir victoriós.

Els rivals pel títol, Barça i Atlètic de Madrid -amb permís de l'Athletic-, estan tots dos submergits en una dinàmica molt positiva i Ancelotti sap que és complex que fallin. A més, ells no compten amb el hàndicap amb el qual sí que compta el Real Madrid; no van jugar competició continental entre setmana. Precisament per això, pel cúmul de minuts, el tècnic italià s'ha decantat per fer alguns canvis.

| Real Madrid

Són, en concret, tres les substitucions que Carleto ha proposat per a aquesta tarda respecte al xoc de l'Etihad dimecres. Un d'ells, segurament el més destacat, és el de l'extrem dret. Rodrygo, un dels jugadors més en forma, s'asseurà a la banqueta. El seu lloc al verd l'ocupa un Brahim Díaz amb gana de fer un pas endavant.

Són 19, incloent aquest, els duels en què l'internacional amb el Marroc ha disputat aquest curs en la competició domèstica. D'aquests, en 9 ha estat titular i en 10 suplent. En els seus 775 minuts a LaLiga en el que portem aquesta temporada, Brahim Díaz ha anotat tres gols i ha repartit dues assistències. Ve, de fet, de ser determinant a l'Etihad el passat dimecres, on va marcar el gol de l'empat al 86' que després va propiciar la remuntada final del Real Madrid.

Era el seu segon gol en el que portem de 2025; l'anterior l'havia anotat en el 4-1 davant la UD Las Palmas del 19 de gener. En aquella ocasió, com avui, també sent de la partida inicial. Veurem com se li dona avui al jove atacant nascut a Màlaga fa 25 anys.

Més modificacions

Com dèiem, Brahim Díaz no ha estat l'única novetat en l'onze de Carlo Ancelotti per a la visita a Navarra. Luka Modric ha entrat en el dibuix inicial ocupant el lloc que va ocupar Dani Ceballos a Manchester. Per últim, un nou relleu en el lateral esquerre; en aquesta ocasió, ha estat Fran García el titular, deixant a Ferland Mendy a la banqueta.

Raúl Asencio i Aurelien Tchouameni repeteixen com a parella de centrals, amb Fede Valverde de nou en el lateral dret. Camavinga i Jude Bellingham completen la medul·lar, amb Mbappé i Vinicius acompanyant en el trident al mencionat Brahim Díaz. I, com no, Thibaut Courtois defensa l'arc merengue.