Tomás Roncero desesperado en el Osasuna - Real Madrid: 'Munuera y Trujillo...'

Servida la polémica, servidas las protestas. Si hay algo que comparten los madridistas en esta tarde de sábado es el cabreo con las decisiones arbitrales tomadas por Munuera Montero sobre el campo y Trujillo Suárez desde la Sala VOR. Son, de hecho, varias las acciones que perciben como mal señalizadas por parte del elenco de colegiados.

En la primera parte solicitaban varios penaltis a favor (algunos 2, otros 3 y otros 4) y una exagerada agresividad de los jugadores de Osasuna que no se ha visto sancionada con amonestaciones, entre otras cosas. Pero todo estalló cuando en el minuto 39, Jude Bellingham se dirigió al colegiado y le dijo alguna cosa (algo similar a I'm talking to you with respect; fuck off) al trencilla. Munuera Montero no lo toleró y le expulsó.

| Real Madrid

De hecho, en el mes de septiembre, este mismo árbitro ya había recibido un grave insulto por parte del centrocampista inglés. You are a piece of shit, le dijo el ex del Dortmund. Sin embargo, en aquel entonces, Munuera Montero o no le escuchó o no le entendió, pues no le adjudicó castigo alguno. Esta vez ha sido diferente.

Por si eso fuera poco, después del descanso también se han producido acciones que de alguna manera podrían catalogarse como polémicas. El gol del empate de Budimir llegó desde los once metros. Y con la señalización de ese penalti tampoco están muy de acuerdo en el madridismo, aunque el pisotón de Camavinga es bastante evidente.

Pueden ser terceros

Sea como sea, en los titulares merengues perciben este empate como polémico, pues consideran que ni Munuera Montero ni Trujillo Suárez han estado acertados y que eso ha perjudicado al Real Madrid. Este sentimiento lo han ejemplificado varios periodistas afiliados al madridismo en redes sociales. Uno de ellos ha sido Ramón Álvarez de Mon y otro, cómo no, Tomás Roncero.

El subdirector de AS y colaborador de El Chiringuito ha publicado un tuit en el que protestaba precisamente por la actuación arbitral de esta tarde en El Sadar. "Munuera y Trujillo ya están contentos. Misión cumplida", decía, al término del partido. Como culpando a los trencillas de que el Real Madrid no hubiera sido capaz de salir victorioso de su visita a Navarra.

Con todo, el Real Madrid se ha dejado dos puntos en el camino. Este tropiezo pueden aprovecharlo Atlético de Madrid y FC Barcelona para sobrepasar a los de Ancelotti en la clasificación. Si colchoneros y culers cumplen, el Real Madrid podría terminar la jornada en la tercera posición. Los de Simeone juegan esta misma tarde frente a Celta; el Barça el lunes frente al Rayo Vallecano. Ambos en casa.