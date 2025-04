Tomás Roncero aprofita la victòria del Reial Madrid per tornar a atacar el VAR

El Real Madrid encarava un duel vital davant l'Athletic Club amb una pressió evident: guanyar per mantenir les seves opcions en la lluita per LaLiga. No obstant això, com ve sent habitual aquesta temporada, la polèmica arbitral va prendre protagonisme i va desfermar novament les crítiques del periodista madridista Tomás Roncero, especialment centrades en l'ús del VAR.

El Santiago Bernabéu va viure una nit marcada per la tensió i el dramatisme fins a l'últim instant. L'equip dirigit per Carlo Ancelotti necessitava imperiosament sumar els tres punts per seguir l'estela del FC Barcelona, que lidera la taula amb quatre punts d'avantatge. El pròxim duel entre ambdós, previst per a l'11 de maig, podria resultar decisiu per al desenllaç del campionat.

| Real Madrid

El partit es va desenvolupar en un ambient de nerviosisme evident. Els blancs dominaven, però no aconseguien obrir el marcador. La incertesa va créixer encara més quan Vinicius Jr. va anotar un gol aparentment vàlid al minut 80, però el VAR va anul·lar l'acció per un mil·limètric fora de joc d'Endrick, decisió que va generar polèmica immediata per la precisió extrema del sistema semiautomàtic.

La polèmica arbitral i l'enfadament de Roncero

Tomás Roncero no va trigar a reaccionar a través de Twitter, mostrant la seva frustració amb la tecnologia. "I el penal a Jude Bellingham al limbe. No hi ha manera. El VAR s'està carregant aquest meravellós esport", va criticar durament, fent referència a més a un possible penal no assenyalat sobre el migcampista anglès. La seva indignació es va viralitzar ràpidament entre els aficionats merengues, molts dels quals compartien la seva frustració amb les decisions arbitrals.

El periodista va tornar a la càrrega minuts més tard, després del gol agònic de Fede Valverde en el descompte que sí va pujar al marcador i va atorgar finalment la victòria per 1-0 al Real Madrid. Roncero va exaltar el migcampista uruguaià, apodat carinyosament "Halcón", escrivint: "Tomaaaaaaa Halcón. Quins ous tens charrúa. Ets el cor del @realmadrid. VAR si t'atreveixes anul·la-ho. Vamooooos!!! Ets un monument de jugador @fedevalverde".

Aquest resultat deixa el Real Madrid en segona posició amb sis jornades encara per disputar-se. Cada partit adquireix ara una importància crucial, especialment el pròxim compromís, el dimecres davant el Getafe a les 21:30h. LaLiga segueix en joc i la tensió augmenta conforme s'acosta el duel directe contra el Barça.

La classificació segueix ajustada, i qualsevol error podria ser definitiu. Mentrestant, l'Athletic Club segueix ficat de ple en la lluita per entrar en la pròxima edició de la Champions League. Segueixen en la quarta posició, encara que l'ampliació a cinc places deixa pràcticament segura la seva presència en la màxima competició europea malgrat la derrota d'ahir al Bernabéu.

El debat sobre el VAR seguirà sent candent en les pròximes jornades, especialment en partits ajustats i decisius com els que li resten al conjunt merengue. Mentrestant, figures com Tomás Roncero continuaran assenyalant cada controvèrsia arbitral, reflectint així la intensa passió i pressió que acompanyen al Real Madrid en la recta final d'aquesta emocionant temporada.