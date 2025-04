Tomás Roncero aprovecha la victoria del Real Madrid para volver a atacar el VAR

El Real Madrid encaraba un duelo vital frente al Athletic Club con una presión evidente: ganar para mantener sus opciones en la lucha por LaLiga. Sin embargo, como viene siendo habitual esta temporada, la polémica arbitral tomó protagonismo y desató nuevamente las críticas del periodista madridista Tomás Roncero, especialmente centradas en el uso del VAR.

El Santiago Bernabéu vivió una noche marcada por la tensión y el dramatismo hasta el último instante. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesitaba imperiosamente sumar los tres puntos para seguir la estela del FC Barcelona, que lidera la tabla con cuatro puntos de ventaja. El próximo encuentro entre ambos, previsto para el 11 de mayo, podría resultar decisivo para el desenlace del campeonato.

El partido se desarrolló en un ambiente de nerviosismo evidente. Los blancos dominaban, pero no conseguían abrir el marcador. La incertidumbre creció aún más cuando Vinicius Jr. anotó un gol aparentemente válido en el minuto 80, pero el VAR anuló la acción por un milimétrico fuera de juego de Endrick, decisión que generó polémica inmediata por la precisión extrema del sistema semiautomático.

La polémica arbitral y el enfado de Roncero

Tomás Roncero no tardó en reaccionar a través de Twitter, mostrando su frustración con la tecnología. "Y el penalti a Jude Bellingham al limbo. No hay manera. El VAR se está cargando este maravilloso deporte", criticó duramente, haciendo referencia además a un posible penalti no señalado sobre el centrocampista inglés. Su indignación se viralizó rápidamente entre los aficionados merengues, muchos de los cuales compartían su frustración con las decisiones arbitrales.

El periodista volvió a la carga minutos más tarde, tras el agónico gol de Fede Valverde en el descuento que sí subió al marcador y otorgó finalmente la victoria por 1-0 al Real Madrid. Roncero exaltó al mediocampista uruguayo, apodado cariñosamente "Halcón", escribiendo: "Tomaaaaaaa Halcón. Qué huevos tienes charrúa. Eres el corazón del @realmadrid. VAR si te atreves anúlalo. Vamooooos!!! Eres un monumento de jugador @fedevalverde".

Este resultado deja al Real Madrid en segunda posición con seis jornadas aún por disputarse. Cada partido adquiere ahora una importancia crucial, especialmente el próximo compromiso, el miércoles ante el Getafe a las 21:30h. LaLiga sigue en juego y la tensión aumenta conforme se acerca el duelo directo contra el Barça.

La clasificación sigue ajustada, y cualquier error podría ser definitivo. Mientras tanto, el Athletic Club sigue metido de lleno en la pelea por meterse en la próxima edición de la Champions League. Siguen en la cuarta posición, aunque la ampliación a cinco cupos deja prácticamente segura su presencia en la máxima competición europea pese a la derrota de ayer en el Bernabéu.

El debate sobre el VAR seguirá siendo candente en las próximas jornadas, especialmente en partidos ajustados y decisivos como los que le restan al conjunto merengue. Mientras tanto, figuras como Tomás Roncero continuarán señalando cada controversia arbitral, reflejando así la intensa pasión y presión que acompañan al Real Madrid en la recta final de esta emocionante temporada.