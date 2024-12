L'àrbitre de Marca parla del possible penal a Vinicius i deixa KO a Tomás Roncero

per Sergi Guillén

El Reial Madrid va patir una ensopegada a Vallecas a l'empatar 3-3 contra el Rayo Vallecano. Va ser un partit irregular dels merengues, amb errors defensius greus i moments de desconnexió preocupants. Els gols de Valverde, Bellingham i Rodrygo no van servir per sumar els tres punts.

Després de la trobada, les crítiques no van trigar a arribar. Jugadors i cos tècnic del Reial Madrid es van refugiar a les decisions arbitrals. L'acció més polèmica va ser un suposat penal sobre Vinicius Jr al minut 75 que l'àrbitre no va assenyalar.

L'anàlisi de l'exàrbitre Pérez Burrull

Al programa Marcador de Ràdio MARCA, l'excol·legiat Pérez Burrull va analitzar la jugada i en va sorprendre molts. Mentre Carlo Ancelotti defensava que el penal era evident, Burrull va discrepar. “Al meu entendre, el defensa refusa la pilota”, va afirmar amb rotunditat.

L'àrbitre va explicar que l'acció és confusa a causa de les tres cames que participen a la disputa. Encara que hi ha contacte, Burrull ho considera fortuït. “Hi ha un lleuger frec, però és perquè Vinicius deixa la cama quan el defensa ja està aclarint”, va assenyalar.

| YouTube

Les seves paraules han deixat KO Tomás Roncero, que no va trigar a reaccionar amb una crítica encesa cap als àrbitres i el VAR.

Tomás Roncero explota contra el VAR

Tomás Roncero, periodista de Diario AS i conegut madridista, va esclatar contra l'arbitratge i el sistema VAR. A la seva habitual columna, va qualificar la decisió de no xiular penal com a “incomprensible”. Segons Roncero, González Fuertes, encarregat del VAR, es va desentendre de l'acció.

El periodista no va escatimar en ironia per expressar la seva indignació. “Què passa, estaves amb els llagostins? Tota Espanya ha vist la puntada de peu”, va escriure amb evident enuig. Per a Roncero, el cop a la tíbia de Vinicius era suficient perquè el VAR actués.

A més, va llançar un avís al sistema arbitral: “Si el VAR no intervé en una jugada així, millor que el treguin”. Segons la seva opinió, el Reial Madrid va ser perjudicat de manera evident. Amb aquest empat, els blancs deixen escapar-se dos punts clau en la lluita pel lideratge.

Ancelotti: “El penal a Vinicius és clar”

Carlo Ancelotti també va defensar el seu jugador a la roda de premsa posterior al partit. El tècnic italià va ser directe: “El penal a Vinicius és clar”. L'entrenador no va voler aprofundir-hi més, però va deixar clar que no entenia la decisió de Martínez Munuera i del VAR.

Mentre el Reial Madrid lamenta el resultat, el debat arbitral continua obert. Pérez Burrull ha intentat tancar-ho amb la seva anàlisi tècnica, però les opinions continuen dividides.

L'empat a Vallecas deixa un sabor amarg al Reial Madrid. Més enllà de la polèmica, els errors defensius van ser clau per al resultat. Dos gols del Rayo van arribar després de distraccions imperdonables a la defensa madridista.

El penal no assenyalat Vinicius ha estat l'excusa perfecta per desviar l'atenció. Tomás Roncero i altres madridistes han convertit la polèmica en el principal argument. Tot i això, el Reial Madrid haurà de millorar si vol seguir lluitant pel títol.