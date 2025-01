De titular en el Valencia al banquillo, Corberán no lo recupera y lo quiere el Getafe

El cambio en el banquillo del Valencia CF no ha traído consigo la mejoría que algunos jugadores esperaban. Es el caso de Fran Pérez, un futbolista que llegó a disfrutar de bastantes minutos la pasada temporada bajo la dirección de Rubén Baraja, pero que ha ido perdiendo peso en el once hasta el punto de quedarse prácticamente sin protagonismo esta campaña. Con la llegada de Carlos Corberán, la situación no solo no ha mejorado, sino que incluso se ha consolidado la idea de darle salida en el mercado invernal.

Las estadísticas de Fran Pérez esta temporada lo dicen todo: apenas nueve partidos disputados (siete en LaLiga y dos en la Copa del Rey) para un total de 373 minutos. Un registro bastante más discreto que los 36 encuentros del curso anterior, cuando el lateral valenciano llamó la atención por su intensidad defensiva y su entrega en cada jugada. Aquella irrupción en 2023/24 le valió para ganarse un sitio en la plantilla, pero la situación actual es distinta: el Valencia lo considera transferible y busca un club que asuma su fichaje o, al menos, una cesión que le libere la ficha y permita incorporar a otros futbolistas.

| VCF

Uno de los equipos que ha sonado con más fuerza para hacerse con Fran Pérez es el Getafe, tal y como informaba Relevo. El cuadro azulón, necesitado de refuerzos en la banda, ve en el defensa de 22 años una opción interesante para apuntalar el extremo derecho (si bien también puede desempeñarse en el lateral derecho, si la situación lo requiere). Según se ha sabido en las últimas horas, José Bordalás habría pedido un jugador con las características de Fran Pérez para reforzar la parcela ofensiva y ganar algo más de electricidad.

Negociaciones en marcha

Sin embargo, la operación no ha estado exenta de complicaciones. Una lesión sufrida por el propio Fran Pérez generó dudas en el Getafe, que en un principio prefería esperar hasta ver si el futbolista se recuperaba plenamente. No obstante, todo apunta a que la dirección deportiva azulona está dispuesta a retomar el asunto, confiando en que, con el tratamiento adecuado, el defensor pueda reincorporarse sin problemas. Con el mercado de invierno ya abierto, cada jornada que pasa puede resultar decisiva para concretar la llegada del futbolista al Coliseum Alfonso Pérez.

| VCF

En el Valencia, la salida de Fran Pérez se enmarca en una política de reestructuración que impulsa la nueva dirección técnica encabezada por Corberán y por Miguel Ángel Corona en la dirección deportiva. Jugadores como Jesús Vázquez, Hugo Guillamón y Caufriez también están en la rampa de salida, con la intención de hacer hueco económico y deportivo a futuros fichajes, entre los que se especula la posible llegada de un central de garantías.

Con la derrota frente al Real Madrid en el estreno de Corberán y un futuro inmediato que pasa por la Copa del Rey frente al Eldense, el Valencia encara un calendario cargado de retos: Sevilla, Real Sociedad y FC Barcelona en LaLiga son pruebas de fuego. Mientras tanto, las conversaciones por Fran Pérez siguen su curso. El Getafe busca un refuerzo que le permita mantener su habitual competitividad defensiva, y el Valencia, un nuevo destino para un jugador al que hace solo unos meses consideraba una de sus grandes apuestas. El desenlace, en cuestión de días.