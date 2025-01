Sortirà del Mallorca, el vol l'Atlético de Madrid i li surt competència a Simeone

L'Atlético de Madrid ja albira el pròxim mercat d'estiu i, entre els seus objectius prioritaris, es troba el fitxatge de Samú Costa, migcampista portuguès que milita al RCD Mallorca, segons Estadio Deportivo. El futbolista, representat per Jorge Mendes, ha estat ofert al quadre colchonero, que busca reforçar la seva medul·lar de cara a la temporada 2025-26. No obstant això, les notícies recents afegeixen un contratemps de calat per als plans de l'Atlético: l'AC Milan també pretén fer-se amb els serveis del talentós pivot lus, sumant-se així a la pugna.

Samú Costa, de 24 anys, ha demostrat ser una peça fonamental en l'esquema de Jagoba Arrasate. No en va, el pivot ha disputat 16 encontres en el que portem de curs amb la samarreta bermellona, consolidant-se com un baluard en la zona de creació. La seva presència dota l'equip d'una sortida de pilota precisa i d'un equilibri tàctic que reforça el bloc defensiu del Mallorca. En termes contractuals, el futbolista compta amb un compromís amb els balears fins al juny de 2028, un element que encareix el seu fitxatge i dificulta una eventual operació per treure'l de l'illa. A més, el seu valor de mercat, segons Transfermarkt, ascendeix a 15 milions d'euros, per la qual cosa el Mallorca no regalarà a un dels seus jugadors clau.

| RCD Mallorca

La direcció esportiva de l'Atlético de Madrid, encapçalada per Andrea Berta, contempla Samú Costa com el favorit per reforçar el pivot en el pròxim mercat estival. Amb un Cholo Simeone que ha tornat a situar el seu equip en els llocs més alts de LaLiga EA Sports, el club blanc-i-vermell planeja un moviment estratègic: no contempla fitxatges en la finestra hivernal, però sí que està realitzant els primers contactes per a l'estiu. Juntament amb Samú Costa, un central, un lateral i un interior (Álex Baena es perfila com un dels candidats) completen la llista de prioritats colchoneres.

El Milan ho complica tot

No obstant això, l'AC Milan ha entrat en escena, segons ‘La Gazzetta dello Sport’. El conjunt rossonero, dirigit per Concienciao, hauria mostrat un interès real pel portuguès. Amb una necessitat de reforçar el seu centre del camp després de la sortida de diverses peces importants en temporades passades, el Milan percep en Samú Costa el perfil ideal: un jugador amb bona tècnica, disciplina tàctica i projecció ofensiva quan és necessari. Si el Milan avança en les negociacions, l'Atlético podria veure's obligat a accelerar les seves gestions o revisar els termes de la hipotètica operació.

Des del RCD Mallorca, la postura no sembla passar per facilitar el traspàs. Jagoba Arrasate sap que compta amb un migcampista indispensable per a l'equilibri de l'equip. La seva importància en l'onze quedaria òrfena si el lus abandona el quadre bermelló. Tampoc les xifres suggereixen una rebaixa: 15 milions d'euros és un preu de referència que, si es dispara per la competència entre diversos clubs, podria rondar una xifra bastant superior.