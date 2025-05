Terratrèmol al Reial Madrid: El diari Marca assenyala diversos jugadors

La dolorosa derrota del Real Madrid en l'últim Clàssic davant el FC Barcelona ha provocat un veritable terratrèmol al club blanc, especialment després de les dures crítiques vessades per Juan Ignacio García-Ochoa, subdirector del diari Marca. El periodista, reconegut per les seves profundes reflexions sobre l'equip blanc, ha assenyalat directament diversos jugadors i la direcció tècnica per la pobra temporada que estan vivint els madridistes.

En primer lloc, García-Ochoa emfatitza la paradoxa de tenir a l'equip a Kylian Mbappé, autor de 39 gols aquesta temporada, i no haver aconseguit més títols importants que la Supercopa d'Europa i la Intercontinental. El periodista lamenta el malbaratament del gran esforç golejador del francès, qui va signar un hat-trick davant el Barça, mantenint només l'equip amb opcions fins a l'últim minut. A més, qüestiona amb duresa la gestió de Carlo Ancelotti en debatre's contínuament entre donar protagonisme a Mbappé o seguir fent ulls a Vinicius.

Precisament sobre Vinicius Jr., la crítica és especialment contundent. García-Ochoa afirma que el brasiler ha desaparegut futbolísticament en aquest 2025, mostrant un nivell molt per sota de l'esperat. Tot i haver donat dues assistències en el Clàssic, el seu rendiment general és descrit com "un despropòsit", sense capacitat de desbordament, precisió o fam en la pressió. El periodista posa en dubte si la baixa forma de l'atacant es deu a cansament o desmotivació.

| Real Madrid

Més assenyalaments individuals: Lucas Vázquez en el punt de mira

Un dels jugadors més assenyalats és Lucas Vázquez, qui va tenir un rendiment molt qüestionat durant el partit davant el Barça. García-Ochoa no comprèn com és possible que Ancelotti no hagi trobat encara un lateral a la pedrera que millori les prestacions del gallec. Lucas va ser directament responsable de dos gols que van afavorir la remuntada blaugrana, cosa que ha elevat notablement el malestar en l'afició madridista. Per al periodista, aquesta situació reflecteix clarament una deficient planificació i manca d'alternatives a la plantilla blanca.

Un aniversari amarg per a Courtois

Thibaut Courtois tampoc va escapar de l'anàlisi crític. El porter belga, que celebrava el seu aniversari a Montjuïc, va patir una golejada dolorosa que pràcticament acaba amb les seves opcions al Trofeu Zamora i diu adeu a les opcions del Real Madrid a LaLiga. Encara que inicialment va mantenir l'equip en el partit amb importants intervencions, finalment es va veure superat davant el col·lapse defensiu de l'equip.

| Real Madrid

Crítiques tàctiques i d'actitud

Un altre aspecte durament criticat per García-Ochoa va ser l'estranya estratègia tàctica que va adoptar Ancelotti durant el partit. En particular, va destacar negativament que Federico Valverde s'encarregués dels serveis de porta amb llargues passades buscant directament a Mbappé, estratègia que no va funcionar i que va deixar una imatge preocupant de l'equip pel que fa a planificació tàctica.

Finalment, Asencio també és objecte de crítiques per part del subdirector de Marca. García-Ochoa afirma que les comparacions constants amb Sergio Ramos estan perjudicant el jove canterà, qui, malgrat el seu rendiment positiu, exhibeix gestos d'arrogància al camp que resulten inapropiats per a un jugador recentment integrat al primer equip, especialment considerant la mala temporada general del conjunt blanc.