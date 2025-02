Tercer 'no' al Valencia: Nova opció per a Corberán, també gairebé descartada

El conjunt che ha patit diversos revessos en l'últim tram del mercat d'hivern, quedant frustrats els seus intents de fitxar un mitjapunta amb desbordament. En primer lloc, Julio Enciso va optar per continuar a la Premier League, concretament a l'Ipswich Town. Després, Eljif Elmas també va donar carbasses al Valencia CF, i el mateix va succeir amb Iker Losada, a qui es donava pràcticament per lligat fins que va canviar d'opinió en l'últim instant, marxant al Celta.

L'alternativa que apareix ara sobre la taula és Suso, un futbolista contrastat a LaLiga i amb una dilatada experiència tant a Espanya com a l'estranger. Els seus números aquesta temporada evidencien la manca de continuïtat en el seu actual equip, ja que únicament ha disputat 205 minuts repartits en 7 partits (6 d'ells en Lliga i 1 en Copa). El balanç històric del gadità a Primera Divisió suma 152 duels, amb 10 gols i 23 assistències, un rendiment que, malgrat tot, el situa com un perfil atractiu per reforçar la zona de creació.

La davallada d'André Almeida a la mitjapunta ha obligat el Valencia a rastrejar el mercat a la recerca d'un recanvi fiable. A més, el baix nivell mostrat pels extrems suplents, Sergi Canós i Fran Pérez, reforça la idea d'incorporar un jugador amb capacitat per moure's entre línies i caure a banda. Es pretenia comptar amb Enciso, Elmas o Iker Losada, però totes aquestes vies han acabat descartades, convertint l'arribada del futbolista que milita al Sevilla en una de les poques opcions viables a última hora.

Opció molt complicada

El gran escull és l'aspecte econòmic, ja que a l'atacant li resten per percebre prop de 900.000 euros nets fins a final de temporada. El Sevilla FC es nega a assumir ni un sol cèntim d'aquesta quantitat, deixant clar que no facilitarà una sortida prematura si el Valencia no cobreix la totalitat de la fitxa. Per la seva banda, la direcció esportiva blanquinegra proposa que el jugador renunciï a part d'aquests emoluments, sense oferir-li tampoc un contracte tan elevat com el que ja gaudeix a Nervión.

Les postures, de moment, es troben distants i la negociació s'ha refredat. A Mestalla urgeix prendre decisions immediates, ja que el temps s'esgota i la plantilla es veu necessitada d'una espurna ofensiva. Al mateix temps, l'agència que representa el futbolista maneja alternatives a l'estranger, amb la possibilitat d'un retorn a Itàlia com a destí preferit, on el mitjapunta es va sentir còmode en la seva etapa a l'AC Milan.

Per al club de la capital del Túria, es tracta d'un recurs que encaixa en el perfil perseguit: un migcampista creatiu capaç de desbordar per fora i aportar gol. Malgrat tot, la complexitat de l'operació i les diferències salarials amenacen amb trencar aquest nou pla, que podria deixar-los sense un fitxatge d'última hora.

Amb el tancament del mercat cada vegada més proper, el rellotge corre en contra d'ambdues parts. El Valencia, encara amb esperances de rebaixar les pretensions del Sevilla i el jugador, s'aferra a l'opció d'un enteniment d'última hora. No obstant això, es fa cada vegada més evident que hi ha una altra possibilitat estudiada per l'agència i pel propi futbolista, la qual podria descartar definitivament la cessió a Mestalla si no s'assoleix un acord satisfactori en els pròxims dies.