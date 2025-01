Dues jugadores del Barça Femení a la rampa de sortida

El FC Barcelona Femení avança amb pas ferm cap a la conquesta de la Lliga F, mostrant una solvència aclaparadora en cada partit. A més, les blaugranes aspiren a triomfar a la Copa de la Reina i a la UEFA Women's Champions League, després d'haver-se endut la Supercopa d'Espanya amb un futbol brillant. L'equip de Pere Romeu es mostra voraç, però en les últimes hores ha sorgit una situació inesperada al voltant de dues de les seves futbolistes.

Aquesta circumstància podria considerar-se un veritable terratrèmol a tan sols uns dies del tancament del mercat d'hivern. Dues jugadores han demanat sortir abans del 31 de gener, malgrat el bon moment de la temporada. El Barça, disposat a seguir sumant títols, veu com l'harmonia del seu vestidor pot veure's alterada per aquests desitjos d'abandonar el club.

Les protagonistes d'aquest cas són Keira Walsh i Ingrid Engen, ambdues amb la pretensió de buscar minuts fora del Camp Nou. La migcampista anglesa, que va arribar l'estiu passat, ja havia manifestat el seu anhel de tornar al seu país natal en cas de no gaudir del rol que desitjava. Ara, Chelsea apareix com la destinació més probable, ja que es tracta d'un dels gegants europeus i gran rival del Barça a la Champions.

En el cas d'Engen, la noruega sent que no està rebent les oportunitats necessàries per demostrar el seu nivell. Per això, l'Olympique de Lyon, històric dominador del futbol femení i també contrincant directe del Barça a nivell continental, s'ha posicionat per fitxar-la. Si ambdues operacions es concreten, les blaugranes reforçarien dos rivals molt potents en la cursa pel màxim títol europeu.

Jugadores que finalitzen contracte a l'estiu

Els problemes no acaben aquí, ja que el FC Barcelona té sota contracte aquestes dues jugadores únicament fins a final de temporada. Això significa que, si no tanca traspassos d'hivern, podrien sortir de franc a l'estiu. La directiva blaugrana valora la possibilitat d'ingressar una quantitat econòmica que, encara que no sigui alta, ajudaria a millorar l'economia del club.

De totes maneres, a l'entitat consideren insuficients les ofertes rebudes fins al moment. El perill resideix en quedar-se sense dos recursos importants de la plantilla a mitja temporada i, a més, veure com recauen en mans de rivals directes. Tot i això, la possible venda de Walsh i Engen permetria al Barça ajustar la seva plantilla i intentar incorporar un reforç que sigui més afí a les necessitats de l'entrenador.

Renovacions estancades

Mentre es resol aquest dilema, el club també ha de prestar atenció a altres renovacions pendents. Queden tres jugadores que finalitzen contracte al juny, començant per Irene Paredes, el paper de líder defensiva de la qual la converteix en una prioritat absoluta. D'altra banda, Jana Fernández representa l'aposta de futur que la direcció esportiva vol consolidar, mentre que Gemma Font, tercera portera culer, podria buscar nous horitzons si no aconsegueix un lloc rellevant.

Els pròxims dies es presenten crucials en el futur immediat del Barça Femení. La directiva i el cos tècnic desitgen mantenir el bloc que tan bé està funcionant i que aspira a un nou pòquer de títols. No obstant això, la voluntat de Keira Walsh i Ingrid Engen, sumada a les temptadores ofertes de Chelsea i Lyon, obre un escenari complex que el club haurà de gestionar amb cautela i rapidesa.