El Tenerife assumeix el descens: Primer fitxatge descartat

El CD Tenerife comença a assumir una realitat que pocs volien acceptar a l'inici de la temporada: l'equip canari es troba submergit en una crisi esportiva que l'acosta perillosament al descens a Primera RFEF. Acabada la jornada 19, l'elenc chicharrero és penúltim a 14 punts de la salvació. Un escenari poc encoratjador.

Enmig d'aquesta situació complicada, la directiva tinerfenya ha decidit fer marxa enrere en un moviment que molts aficionats somiaven per revitalitzar el club: el retorn de Felipe Miñambres, exjugador emblemàtic de l'equip blanc-i-blau, recentment desvinculat del Levante UD. Anava a tornar com a director esportiu.

El seu nom va sorgir amb força entre l'afició després de conèixer-se la seva recent sortida del Levante UD. Molts seguidors van veure en la seva figura la solució ideal per donar un gir radical a l'estructura esportiva del Tenerife. No obstant això, fonts properes al club, com el periodista Manoj Daswani, han confirmat que aquest fitxatge ha estat descartat de forma definitiva, principalment per raons econòmiques.

Felipe Miñambres, un ídol històric del Tenerife

La negativa del Tenerife a afrontar la contractació de Miñambres ha generat decepció entre molts seguidors. Felipe Miñambres és un dels jugadors més recordats i estimats en la història del club, amb una etapa memorable entre 1989 i 1999, quan es va convertir en un dels migcampistes més destacats del futbol espanyol, jugant un total de 347 partits amb la samarreta blanc-i-blava, marcant 40 gols i repartint 3 assistències.

Durant la seva estada a l'Heliodoro Rodríguez López, Miñambres es va convertir en un autèntic símbol d'identitat del club, recordat especialment pel seu paper protagonista en l'època daurada del Tenerife a Primera Divisió, sota les ordres de Jorge Valdano, quan l'equip va aconseguir competir a Europa.

Raons econòmiques darrere del descart

La decisió de descartar el fitxatge de Miñambres respon essencialment a la situació econòmica del Tenerife. Després de sortir del Levante UD, Felip Miñambres va explicar públicament que la seva marxa es va deure a una dràstica reducció salarial proposada per la directiva del club valencià, cosa que no va acceptar. Aquesta circumstància hauria estat determinant perquè el Tenerife descartés immediatament qualsevol acostament, ja que si els granotes no podien complir amb les seves expectatives salarials, els chicharreros encara menys.

Així va explicar la seva marxa de l'entitat valenciana en la roda de premsa del seu comiat: "Fa unes setmanes, després del partit contra el Ferrol, em convoca Pepe a una reunió. Em va dir que la cosa estava malament i que havia d'haver-hi un canvi en el teu salari malgrat tenir dos anys més de contracte. Calia canviar les xifres. Li vaig dir que d'acord, que ho vèiem. M'envia un whatsapp amb una reducció de contracte molt dràstica i que això no ho puc acceptar. Vaig anar a casa de Pablo per fer una videotrucada, seguim parlant i no trobem un punt d'entesa".