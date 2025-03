El Tenerife asume el descenso: Primer fichaje descartado

El CD Tenerife comienza a asumir una realidad que pocos querían aceptar al inicio de la temporada: el equipo canario se encuentra sumergido en una crisis deportiva que lo acerca peligrosamente al descenso a Primera RFEF. Terminada la jornada 19, el elenco chicharrero es penúltimo a 14 puntos de la salvación. Un escenario poco alentador.

En medio de esta situación complicada, la directiva tinerfeña ha decidido dar marcha atrás en un movimiento que muchos aficionados soñaban para revitalizar el club: el regreso de Felipe Miñambres, exjugador emblemático del equipo blanquiazul, recientemente desvinculado del Levante UD. Iba a retornar como director deportivo.

Su nombre surgió con fuerza entre la afición después de conocerse su reciente salida del Levante UD. Muchos seguidores vieron en su figura la solución ideal para dar un giro radical a la estructura deportiva del Tenerife. Sin embargo, fuentes cercanas al club, como el periodista Manoj Daswani, han confirmado que este fichaje ha sido descartado de forma definitiva, principalmente por razones económicas.

Felipe Miñambres, un ídolo histórico del Tenerife

La negativa del Tenerife a afrontar la contratación de Miñambres ha generado decepción entre muchos seguidores. Felipe Miñambres es uno de los jugadores más recordados y queridos en la historia del club, con una etapa memorable entre 1989 y 1999, cuando se convirtió en uno de los mediocentros más destacados del fútbol español, jugando un total de 347 partidos con la camiseta blanquiazul, marcando 40 goles y repartiendo 3 asistencias.

Durante su estancia en el Heliodoro Rodríguez López, Miñambres se convirtió en un auténtico símbolo de identidad del club, recordado especialmente por su papel protagonista en la época dorada del Tenerife en Primera División, bajo las órdenes de Jorge Valdano, cuando el equipo logró competir en Europa.

Razones económicas detrás del descarte

La decisión de descartar el fichaje de Miñambres responde esencialmente a la situación económica del Tenerife. Tras salir del Levante UD, Felipe Miñambres explicó públicamente que su marcha se debió a una drástica reducción salarial propuesta por la directiva del club valenciano, algo que no aceptó. Esta circunstancia habría sido determinante para que el Tenerife descartara inmediatamente cualquier acercamiento, pues si los granotas no podían cumplir con sus expectativas salariales, los chicharreros todavía menos.

Así explicó su marcha de la entidad valenciana en la rueda de prensa de su adiós: "Hace unas semanas, después del partido contra el Ferrol, me convoca Pepe a una reunión. Me dijo que la cosa estaba mal y que tenía que haber un cambio en tu salario pese a tener dos años más de contrato. Había que cambiar las cifras. Le dije que vale, que lo veíamos. Me manda un whatsapp con una reducción de contrato muy drástica y que eso no lo puedo aceptar. Fui a casa de Pablo para hacer una vídeollamada, seguimos hablando y no encontramos un punto de entendimiento".