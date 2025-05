Sense temps per al lament, treballen ja en l'ascens: Las Palmas pensa en 3 tècnics

La Unió Esportiva Las Palmas viu un moment de màxima exigència després d'una temporada que no ha sortit com s'esperava. L'equip, que tot just acaba de digerir el descens matemàtic a LaLiga Hypermotion, es veu obligat a passar pàgina de seguida per dissenyar una reacció a l'altura de la seva història i de les expectatives de la seva afició. Sense respir i amb la necessitat de tornar com més aviat millor a l'elit del futbol espanyol, el club insular ja perfila l'estratègia per al curs 2025/26, amb el càsting d'entrenadors com a gran protagonista als despatxos.

Un futur per definir després d'un curs per oblidar

El descens consumat de Las Palmas ha suposat un cop dur a l'entitat groga, que s'haurà de reinventar un cop més en una de les competicions més igualades i traïdores del futbol espanyol: la Segona Divisió. L'última etapa a la màxima categoria, tot i que breu, deixa aprenentatges i cicatrius en un vestidor que ha canviat diverses vegades d'inquilí a la banqueta sense aconseguir l'estabilitat necessària. La temporada va començar amb la il·lusió d'una permanència que es va evaporar entre canvis d'entrenador i una dinàmica negativa, especialment els darrers mesos.

El pas de Diego Martínez per la banqueta canària, assenyalat per la majoria de la premsa local com una aposta que no va quallar, marca la fi d'un cicle. Ara, amb dues jornades encara per disputar-se i l'equip embarcat en compromisos internacionals —com l'amistós a San Antonio de Texas per internacionalitzar la marca—, la directiva accelera el procés per assegurar un relleu que il·lusioni i, sobretot, torni a portar el club a Primera Divisió.

Luis Helguera mou fitxa: tres perfils a l'agenda

Amb la urgència com a companya, Luis Helguera, director esportiu, explora diverses opcions per liderar el nou projecte. Tal com ha avançat Canarias7, els noms de Luis Miguel Ramis i Rubén Albés apareixen entre els favorits per la seva experiència contrastada a la categoria de plata. Però la terna no s'acaba aquí: segons La Provincia, el tècnic Rubén de la Barrera torna a situar-se al radar insular, un vell desig d'Helguera des d'anteriors mercats de fitxatges.

Anem per parts. Luis Miguel Ramis, actual entrenador del Burgos CF, ha demostrat ser un tècnic capaç d'estabilitzar equips en situacions complexes. Va arribar al conjunt burgalès a l'octubre i, a falta de tres jornades, ha certificat la permanència a LaLiga Hypermotion, cosa que no ha passat desapercebuda a l'Illa. Ramis té contracte fins al 2026, fet que podria complicar l'operació, tot i que el seu perfil agrada per la seva solvència tàctica i coneixement de la divisió.

Rubén Albés, lliure després de la seva sortida de l'Sporting de Gijón, ha sonat en diverses ocasions per a la banqueta canària. A l'Sporting, va fregar el playoff d'ascens abans d'una mala ratxa final que va derivar en la seva destitució. Albés ja havia estat relacionat anteriorment amb Las Palmas i és considerat un dels tècnics joves amb més projecció al panorama nacional.

Rubén de la Barrera és el preferit d'Helguera. Amb experiència recent a la selecció d'Hondures i al FC Vizela portuguès, tot i que sense grans resultats, el seu èxit més gran continua sent l'ascens amb l'Albacete, així com la seva etapa a la Cultural Leonesa. De la Barrera destaca per la seva aposta pel futbol de possessió, emulant l'estil implantat per Pimienta i, en el seu dia, per Quique Setién.