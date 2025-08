Notícia que ho canvia tot al Real Betis: Pla B per si falla Mateo Joseph

L'estiu a Sevilla està sent més intens del que es preveia. El Real Betis treballa des de fa setmanes per tancar el fitxatge d'un davanter jove i determinant. L'opció preferida continua sent Mateo Joseph, que apura les seves opcions per sortir del Leeds i tornar a Espanya. Tanmateix, l'operació s'ha anat refredant pels problemes en la negociació.

Joseph està pressionant i ha deixat clar que prioritza jugar al Betis. Però el club anglès resisteix i ara, per complicar-ho més, ha aparegut el Girona disposat a entrar a la subhasta. La direcció esportiva verd-i-blanca no vol perdre temps i ja ha activat un pla alternatiu que il·lusiona molts aficionats.

Franculino Djú, una irrupció golejadora que enamora el mercat europeu

L'alternativa té nom propi. Franculino Gluda Djú és el davanter de moda a la lliga danesa. Internacional amb Guinea-Bissau, esquerrà, ràpid i amb un físic imponent, el jove ariet del Midtjylland està signant un inici de temporada de rècord. Suma cinc gols i una assistència en només dos partits de lliga. A la pretemporada ja venia avisant, amb cinc dianes davant equips com Rangers o Dinamo Kiev.

| YouTube

Però la seva explosió a la Superliga ha estat brutal. Va marcar un doblet en l'empat davant l'Odense i va signar un 'hat-trick' amb assistència inclosa en la golejada al Sønderjyske. En aquell partit fins i tot va salvar un gol sota pals, demostrant compromís defensiu. Són xifres que mai havia aconseguit un jugador en la història recent del campionat danès. I no és casualitat. Des que va arribar el 2023, ha marcat 38 gols i ha donat 11 assistències en només 76 partits oficials.

Un perfil polivalent i ambiciós, amb projecció i fam de títols

Franculino Djú no és un nou clàssic. Pot jugar de segon punta o caure a banda, adaptant-se a diferents sistemes i estils. El mateix jugador reconeix que la seva versatilitat és una de les seves millors virtuts. “Soc ràpid, puc marcar gols i tinc la capacitat d'adaptar-me a diferents estils de joc”, va assegurar només arribar a Dinamarca després de sortir del Benfica. Al club portuguès es va formar com a gran promesa, però va triar arriscar per buscar minuts.

La seva sortida del Benfica no va ser senzilla. Va rebutjar renovar i va passar sis mesos sense jugar, perdent ritme i confiança. Tanmateix, lluny d'enfonsar-se, va aprofitar el canvi per reinventar-se i explotar al futbol nòrdic. Avui el seu nom sona a mitja Europa. El Midtjylland va renovar el seu contracte fins al 2029 i ja el valora per sobre dels tretze milions d'euros. Peter Sand, director de futbol del club, no té dubtes: “Franculino ha demostrat les seves habilitats com a 9 pur, amb instint, tècnica i definició. És imprevisible i crea perill en cada jugada”.

Objectiu Betis, però amb la mirada posada a l'elit europea

El Betis l'ha col·locat a la seva llista de prioritats, segons ha informat Estadio Deportivo. Manté bona relació amb la seva agència de representació, cosa que podria facilitar les negociacions si la via Mateo Joseph acaba tancant-se. Però Franculino no se'n conforma. El seu somni és arribar al més alt. “Vull jugar al Barcelona i guanyar la Champions”, ha dit en públic.

Mentrestant, no amaga el seu desig de continuar creixent en un gran club. La seva ambició i rendiment li obren la porta de LaLiga, però la competència serà ferotge. Amb el Girona al darrere de Joseph i la pressió del mercat, el Betis té l'oportunitat d'apostar per un talent diferent. El mercat de fitxatges d'estiu 2025 està que crema. L'afició espera moviments i el futur de la davantera verd-i-blanca continua obert. Segueix les novetats de fitxatges del Betis per no perdre detall del que pot ser el cop de l'estiu a Heliòpolis.