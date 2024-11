El tapat per a la banqueta del Deportivo de la Corunya: A punt de confirmar-se

El Deportivo de la Corunya travessa una temporada complexa a la Segona Divisió. Els resultats no han acompanyat un equip que, malgrat les seves aspiracions de retornar a dalt de tot del futbol espanyol, ha vist frustrades les seves expectatives. Davant la complicada situació a la taula, trobant-se en zones de descens, i la manca d'un rendiment sòlid, la directiva va prendre la difícil decisió de destituir Imanol Idiakez, el gran heroi de l'ascens, com a entrenador. Amb Fernando Soriano liderant la direcció esportiva del club, s'han mogut ràpidament a la recerca d'un reemplaçament, i tots els indicis apunten que Luis García serà l'escollit per fer-se càrrec de la banqueta de Riazor, segons ha informat el MARCA.

Luis García, ex davanter i exentrenador de l'Espanyol, és actualment tècnic assistent a la selecció nacional de Qatar, que dirigeix el també extècnic de l'Espanyol, Tintín Márquez. La direcció esportiva del Depor, encapçalada per Soriano, ha vist al tècnic asturià el perfil adequat per assumir el desafiament de revitalitzar l'equip. Després de la negativa de Pacheta i el fallit intent de negociació amb Luis Miguel Ramis, que finalment ha fitxat pel Burgos, el Depor sembla haver trobat a Luis García la persona idònia per liderar el projecte.

L'arribada de García es produeix en un context complicat, on cada punt és crucial per a les aspiracions de l'equip. La seva experiència a diferents banquetes, sumada a la seva etapa com a jugador de primer nivell, el converteixen en un tècnic amb la mentalitat necessària per enfrontar-se a una situació d'alta pressió com la que viu el Depor. Amb un enfocament tàctic adaptatiu i una gran capacitat per treballar amb joves talents, l'asturià arriba a Riazor amb la missió de millorar el rendiment col·lectiu i tornar l'equip al camí del triomf.

I mentrestant, Óscar Gilsanz

Mentre s'espera la confirmació oficial del fitxatge, l'equip ha estat dirigit de manera interina per Óscar Gilsanz, tècnic del filial del Deportivo. Gilsanz, en la seva primera compareixença davant dels mitjans com a entrenador provisional, ha deixat clar que afronta aquesta responsabilitat “amb normalitat”. Als seus 51 anys, el gallec compta amb l'experiència i la serenitat necessàries per assumir el repte, tot i que reconeix que el seu paper és ajudar el club mentre arriba el nou entrenador. "Quan ets entrenador d'un filial saps que sempre hi ha aquesta possibilitat quan sorgeix la necessitat. Tinc molta il·lusió, ho afronto com una experiència més", va declarar Gilsanz, mostrant la seva disposició i compromís amb el club.

La intervenció de Gilsanz ha estat ben rebuda per l'equip, que ha mostrat una actitud positiva als entrenaments i una forta mentalitat per enfrontar-se al proper partit contra el Cartagena. Segons ell mateix va indicar, seria “un error” centrar-se en el seu futur al primer equip en lloc d'enfocar els seus esforços a treure el millor dels jugadors. “Jo vinc a ajudar els futbolistes a recuperar aquest rendiment per tornar a guanyar partits. La rebuda ha estat bona, m'he trobat un equip amb moltes ganes, amb il·lusió i una gran força mental”, va afirmar el tècnic gallec.