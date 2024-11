La lesió de Thierry Correia obliga Baraja a moure fitxar al València: 2 opcions

per Iker Silvosa

Sembla que la catastròfica temporada del València no fa més que assolir cotes cada vegada més perilloses i dramàtiques. Amb només una victòria a les primeres deu jornades de LaLiga, l'equip fitxatge ha signat la pitjor arrencada de la Lliga de la seva història. Per això, s'ubica per segona setmana consecutiva la darrera posició de la taula.

I per si la temporada del València CF no enfrontava ja serioses dificultats ara ha patit un nou revés amb la lesió de Thierry Correia, que estarà fora la resta de la temporada després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll esquerre a l'últim duel contra el Getafe. Aquesta baixa obliga l'entrenador Rubén Baraja a buscar solucions al mercat de fitxatges del gener. L'entitat valencianista ha descartat buscar algun jugador de l'agència lliure de manera immediata i, per tant, s'esperarà fins a la venda de transaccions hivernal.

Fins ara, Dimitri Foulquier s'augura com el jugador que ocuparà el lloc de titular al flanc dretà, amb Rubén Iranzo com a possible alternativa. Mentrestant, als despatxos de Mestalla buscaran jugadors per poder fer una temptativa al gener. I segons Relevo, entre les opcions destaquen Iván Balliu, del Rayo Vallecano, i Álex Sancris, del Burgos.

Opcions complicades

Thierry Correia estava sent un pilar a l'esquema de Baraja: era titular indiscutible en defensa i la seva absència deixa un forat que afecta greument la ja debilitada defensa del València. Segons el mateix entrenador, que s'ha mostrat preocupat per la situació, és vital cobrir la baixa de Correia amb un reforçament de qualitat. Mentrestant, Baraja ha decidit confiar en el del planter Rubén Iranzo com a solució temporal, reconeixent el seu acompliment i versatilitat en aquesta posició.

"Realment, és una valoració que està i s'estudiarà la situació. Si és més intel·ligent reforçar aquesta posició ara o al mercat d'hivern. Hi ha temps. La lesió ens debilita i cal buscar alternatives, bé les que tenim a la plantilla o bé la possibilitat d'incorporar un jugador", deia El Pipo.

El principal candidat és Iván Balliu, jugador del Rayo amb àmplia experiència a LaLiga, que podria portar un perfil sòlid i defensiu a la banda dreta del València. Això sí, s'augura una operació complexa, ja que és titular indiscutible al Rayo i els madrilenys no semblen deixar-lo sortir al mig de la temporada. D'altra banda, Àlex Sancris ofereix una opció interessant pel seu gran rendiment al Burgos. De fet, va ser elegit com a millor jugador del mes de setembre a LaLiga Hypermotion.

Tot i la complexitat econòmica del club, el cos tècnic està valorant aquestes alternatives amb l'esperança d'aconseguir un fitxatge assequible que enforteixi la defensa per intentar sortir del pou del descens.