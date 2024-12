Susana Guasch critica a Lamine Yamal: Medio Twitter se le echa encima

De polémica en polémica y tiro porque me toca. Una vez más, Susana Guasch está en la boca del lobo después de haber protagonizado unas declaraciones que no han agradado en absoluto a la parroquia del Barça. Tanto fue así que, de hecho, Twitter se llenó de críticas destinadas a la periodista, presentadora del programa de la Champions en Movistar Plus Liga de Campeones.

Y es que el Barça logró un triunfo de muchísimos quilates en un feudo en el que el equipo local, el Dortmund, no perdía en competición europea desde hacía trea años. Gracias a estos tres nuevos puntos cosechados, los de Hansi Flick tienen ya pie y medio en el 'top 8' de esta liguilla, que da acceso directo a los octavos. Gran parte de la culpa de este triunfo la tuvo, sin duda, Lamine Yamal, quien, aunque no marcó, generó la acción de ataque que terminó con el segundo gol del Barça. Y, además, brindó una excelente asistencia en el tercer tanto, el de la victoria.

Gracias a su destacable actuación, Lamine Yamal fue escogido como el MVP del partido, siendo mejor valorado incluso que Ferran Torres, quien anotó un doblete. El '17' del Barça se echó el equipo a la espalda y lideró un gran intercambio de golpes en el que terminó saliendo victorioso el elenco catalán. Pero, por lo que sea, a Susana Guasch no terminó de convencerle el partido de Lamine.

Lluvia de críticas para Susana Guasch

En el programa de repaso, resumen y tertulia de los partidos de la Champions, la periodista aprovechó para atizar al joven atacante. “Lamine Yamal no ha logrado sorprender a Kobel y ha acabado un tanto ansioso”, decía explicando sus sensaciones sobre el duelo del Dortmund y del Barça. Pero esto no fue lo único.

En la previa del partido, los periodistas desplazados al Signal Iduna Park le preguntaron a Deco, el director deportivo del Barça, sobre la problemática con la inscripción de Dani Olmo. Recordemos que el egarense está inscrito en LaLiga sólo hasta enero y la entidad azulgrana deberá ajustar el FPF para poder darle de alta para el segundo tramo de la temporada. Pues durante el relato del resumen, Susana Guasch también quiso acordarse del pequeño enfado del directivo culé después de esta pregunta.

Por todo esto, varios aficionados culés han ido a degüello a por la periodista y la han criticado sin pelos en la lengua. Por ejemplo, podía leerse alguna publicación como "Susana Guasch rotísima", "es una auténtica vergüenza" o "alguien debería decirle que está presentando un programa de deportes y no en la grada de animación del Bernabéu".