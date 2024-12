Valladolid, Betis i Getafe volen endur-se a la perla del Vila-real

per Iker Silvosa

El mercat hivernal s'acosta, i amb ell, es comencen a intensificar els rumors de fitxatges. Els clubs busquen reforçar les plantilles per encarar la segona meitat de la temporada amb garanties. En aquest context, els noms de joves promeses i jugadors destacats en categories inferiors comencen a sonar amb força a les oficines de diversos equips.

Un dels noms propis d'aquest mercat és el d'Etta Eyong, davanter del filial del Vila-real. El jove atacant de 21 anys està signant una temporada espectacular a la Primera RFEF, on s'ha consolidat com el segon màxim golejador dels dos grups. Eyong porta 9 gols i 3 assistències en tan sols 14 partits, convertint-se en una peça clau en l'atac del Vila-real B. La seva capacitat golejadora, combinada amb la seva agilitat i visió de joc, l'han col·locat al radar d'equips com el Valladolid, el Betis i el Getafe, segons ha informat Fichajes.net.

Eyong va arribar al Vila-real a finals d'agost des del Cadis, on va debutar al futbol professional. A la primera jornada de la Lliga Hypermotion, va disputar dos minuts en la derrota del seu exequip davant del Reial Saragossa. Tot i que encara no ha debutat amb el primer equip del Vila-real, ja ha estat convocat en tres ocasions, deixant clar que la seva progressió està sent seguida molt de prop pel club castellonenc.

L'interès del Valladolid, el Betis i el Getafe no sorprèn, ja que tots tres equips necessiten millorar el seu rendiment ofensiu. Aquests primers mesos de competició, aquests equips han mostrat mancances en la seva capacitat per transformar les ocasions en gols. Etta Eyong podria ser la solució a aquests problemes, donat el seu olfacte golejador i la seva habilitat per generar perill a l'àrea rival.

Operació complicada

El Real Valladolid, actualment cuer de LaLiga, veu a Eyong una oportunitat per enfortir la seva davantera. Per la seva banda, el Betis, que busca consolidar-se en competicions europees, es podria beneficiar de la frescor i el talent del jove davanter. El Getafe, conegut pel seu estil de joc físic i directe, també troba a Eyong un perfil que encaixa al seu esquema tàctic.

Tot i això, la seva sortida del Vila-real no serà senzilla. El club castellonenc confia en el potencial d'Eyong i no sembla disposat a desprendre's d'una de les seves promeses més destacades. Encara que el seu valor de mercat és de només 500 mil euros segons Transfermarkt, al Submarí Groc tenen moltes esperances posades en la seva progressió.

Ara com ara, Etta Eyong es manté centrat en el seu rendiment amb el Vila-real B, mentre que els rumors sobre el seu futur no deixen de créixer. Si algun equip està disposat a pagar l'alta xifra que demana el Vila-real podríem presenciar un dels fitxatges més sonats del mercat hivernal. La lluita per la perla del Vila-real està servida.