Surt a la llum unes paraules de Vinicius i es torna a embolicar la troca: 'Marquem...'

El Valencia–Real Madrid d'aquesta temporada no va defraudar a aquells que esperaven un encontre carregat de tensió. A Mestalla, i amb dues realitats oposades a la taula (el Valencia lluitant per sortir de la zona de baix i el Madrid en la pugna pel lideratge), hi va haver de tot: gols, polèmica i una expulsió que va condicionar el partit. Finalment, el conjunt d'Ancelotti va remuntar en els últims minuts malgrat quedar-se amb deu després de l'expulsió de Vinicius al 79’ per agredir Dimitrievski.

No obstant això, els moments més sucosos s'han desvelat després del xiulet final. Movistar+ ha difós una conversa al túnel de vestidors captada just abans que s'iniciés la segona part, quan el Valencia manava en el marcador per 1-0 amb el gol d'Hugo Duro a la primera meitat. Al vídeo es veu Kylian Mbappé intentant animar Vinicius, incitant-lo a buscar “respondre amb gol”. El brasiler, que havia estat una mica incòmode davant la pressió de la defensa local i els xiulets constants de la graderia, contesta: “Clar, quan xiulin les faltes. Marquem un gol i es caguen. Només una mica més, una mica més i ja està”.

Aquestes paraules, filtrades per la plataforma televisiva, han desfermat un nou incendi mediàtic, sobretot perquè la relació de Vinicius amb l'afició che no passa pel seu millor moment. De fet, els duels Valencia–Real Madrid s'han convertit en els últims temps en autèntics bullidors de retrets. Si ja venien tensos amb la polèmica de campanyes anteriors, el brasiler sembla haver-se erigit en el principal focus d'hostilitat per als valencianistes.

Un dia més a Mestalla

En la mateixa xerrada, també se sent Jude Bellingham subratllant la importància de “pressió en el porter”, un consell visionari que acabaria materialitzant-se en la jugada de l'1-2. Va ser precisament l'anglès qui va signar el gol definitiu després d'aprofitar l'error de Guillamón derivat d'una pressió agressiva dels blancs. Per la seva banda, Dani Ceballos va aportar la dosi d'optimisme necessària: “Un gol, un gol, un gol que està. Va, dona-li. Positiu, positiu”.

Completa aquest quadre de motivació el capità Lucas Vázquez, que abans de saltar a la gespa va arengar els seus companys amb un “Vinga, anem. Nois, anem. Confiança en nosaltres”. El resultat final —un 1-2 culminat en el descompte— confirma l'impacte d'aquest discurs al vestidor, que va saber refer-se d'un primer temps gris.

Ja en el tram final, Vinicius va passar d'heroi a vilà: va discutir amb diversos defenses, va perdre els papers i va veure la vermella per agredir Dimitrievski. El Madrid va haver d'aguantar amb un menys, però l'aparició de Modric i Bellingham va segellar la remuntada. Tot això no fa sinó fer créixer la relació tempestuosa entre el brasiler i l'afició del Valencia, que li dedica continus retrets i xiulets cada vegada que trepitja Mestalla. I, evidentment, el lamentable tuit del '7' merengue al terme del xoc.