Hansi Flick organitza una revolució: Els motius

La Copa del Rei és sempre l'escenari propici per veure els menys habituals en acció, i el partit que enfronta aquesta tarda al FC Barcelona amb el Barbastro no és una excepció. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, ha dissenyat una alineació que trenca el guió de trobades anteriors a LaLiga i la Champions. D'aquesta manera, ofereix l'oportunitat de reivindicar-se a diversos futbolistes amb menys protagonisme. Però per què ho fa? Quines són les claus d'aquesta “revolució”?

Un onze sense complexos

A la porteria, Wojciech Szczęsny s'estrena per fi en partit oficial amb la samarreta blaugrana. El polonès, que va arribar després de la lesió de Ter Stegen, no havia tingut minuts per la confiança absoluta de Flick en Iñaki Peña després de la lesió del porter alemany.

No obstant això, la Copa apareix com la plataforma ideal perquè l'ex de la Juventus i Arsenal mostri les seves credencials. Iñaki Peña, qui havia encadenat actuacions notables, descansa per cedir lloc a un porter contrastat i amb ganes d'assentar-se en la rutina de l'equip.

El retorn esperat d'Araujo

La presència de Ronald Araujo des de l'inici és una altra gran notícia en l'eix de la defensa culer. L'uruguaià, baixa per lesió des del començament de la temporada, ha treballat a destall per reaparèixer en plenes condicions. El cos tècnic no desitja arriscar-lo en compromisos d'alt voltatge, així que aquesta eliminatòria de Copa —a un sol partit— s'entén com l'ocasió perfecta perquè el central uruguaià recuperi ritme de competició. Al seu costat, futbolistes com Éric Garcia - que possiblement exerceixi de pivot defensiu - o Iñigo Martínez (en l'onze titular també) apuntalen la rereguarda d'un Barça obligat a demostrar contundència per no patir sorpreses.

Un migcamp amb sorpreses

Al centre del camp, destaca la presència des de l'inici de Frenkie de Jong, un futbolista que, en condicions normals, era indiscutible. Ara és suplent i la seva situació és bastant insostenible, tant per rendiment com per la seva alta fitxa.

La seva titularitat suggereix que Flick busca equilibrar les rotacions amb un punt de competitivitat i rigor tàctic. A més, Pedri també entra, encara que des del club s'afirma que s'anirà amb precaució donada la rellevància d'ambdós per als tornejos vinents. Cal recordar l'absència de Dani Olmo i Pau Víctor, les inscripcions dels quals segueixen a l'aire a l'espera del veredicte de la justícia.

El descans de Raphinha

Entre les baixes més destacades sobresurt la de Raphinha, absent per decisió tècnica. Flick opta per donar-li un respir de cara al calendari intens imminent, més encara si es considera que l'extrem brasiler ha acumulat bastants minuts en els últims mesos. Tampoc s'ha convocat a Ferran Torres, que continua a la infermeria, cosa que obre la porta a joves com Toni Fernández, del filial.

Oportunitat per a suplents i canterans

El club entén la Copa del Rei com una via interessant per foguejar jugadors de la pedrera i aquells que, per la voràgine de la temporada, no gaudeixen de continuïtat. La profunditat de banqueta és essencial en un Barça que aspira a guanyar tots els títols, així que futbolistes com Astralaga (porter), Sergi Domínguez o el ja citat Toni Fernández figuren també en l'expedició.

Amb aquesta “revolució” planificada, Hansi Flick posa en valor la riquesa de la plantilla blaugrana. En lloc de dosificar únicament els titulars per donar minuts als joves del planter, es busquen equilibris en totes les línies. El resultat: un onze inusual però amb els elements suficients per esquivar la sorpresa davant un Barbastro que somia amb repetir la gesta de l'any passat. Els aragonesos van posar en dificultats un Barça que va acabar guanyant per la mínima.