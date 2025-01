Ni Mbappé ni Courtois: El futbolista del Real Madrid que estaria sortint amb Aitana

El cor d'Aitana Ocaña torna a sonar amb força a les xarxes i, aquesta vegada, tots els indicis apunten a un futbolista que milita en el primer equip del Real Madrid. Després de la seva sonada ruptura amb el cantant colombià Sebastián Yatra aquest passat estiu, a l'artista catalana se l'ha relacionada amb diverses cares conegudes. No obstant això, el programa ‘Socialité’ de Telecinco ha destapat el que podria ser la pista més ferma fins ara: Aitana podria estar il·lusionada amb Jude Bellingham, un dels homes més destacats al vestidor blanc.

L'especulació va començar quan els col·laboradors de ‘Socialité’ van assegurar que la intèrpret catalana i el migcampista anglès van començar a seguir-se a les xarxes socials el passat mes d'agost, just en el moment en què es va fer pública la ruptura d'Aitana amb Sebastián Yatra. Segons el mateix espai televisiu, Bellingham hauria estat donant ‘likes’ a les publicacions d'Aitana fins i tot abans que tots dos es seguissin mútuament, un gest que podria indicar un clar interès per part del futbolista en l'exconcursant d'‘Operación Triunfo’.

A aquests ‘likes’ se sumen altres detalls que han encès totes les alarmes. D'una banda, la catalana ha compartit recentment fotos a l'estadi Santiago Bernabéu, cosa que abans no era habitual en el seu perfil. Fins ara, amb prou feines s'havia vist Aitana acudir a grans esdeveniments futbolístics, però aquestes imatges apunten a un creixent vincle de la cantant amb l'entorn madridista. D'altra banda, ‘Socialité’ va fer èmfasi en un detall aparentment anecdòtic, però molt revelador: tant l'artista com el futbolista han posat en imatges separats però lluïnt la mateixa samarreta, una peça distintiva que podria ser la pista definitiva que tots dos comparteixen gustos i, potser, alguna cosa més.

La ruptura amb Yatra i el nou començament

L'intèrpret de “Vas a quedarte”, entre molts altres hits, sempre ha estat molt discreta amb les seves relacions sentimentals, fins i tot mentre va estar amb Yatra. Per això, la notícia de la seva separació va sorprendre molts dels seus seguidors, que veien en la parella un tàndem ple de complicitat musical i personal. No obstant això, quan a l'agost tots dos van fer pública la seva ruptura, Aitana es va centrar en la seva música i en diversos projectes professionals. A ningú va passar desapercebut que, en aquell mateix moment, va començar a rebre senyals d'interacció per part de Jude Bellingham.

| La Vanguardia, Facebook

El programa de Telecinco, presentat per María Verdoy i Antonio Santana, ha destacat que la publicació més recent d'Aitana amb la mencionada samarreta. Per a molts, no es tracta d'una simple coincidència. Sumada a la seva presència al Bernabéu i als continus ‘likes’, el rumor d'un romanç entre la cantant i el futbolista britànic ha cobrat força.

Per ara, cap dels dos protagonistes ha volgut confirmar ni desmentir aquestes especulacions, i el seu entorn més proper guarda el més absolut silenci. No obstant això, els seguidors d'Aitana —i del Real Madrid— romanen molt pendents de les seves xarxes socials, a la recerca d'una foto conjunta o un comentari que confirmi la incipient relació. Quedarà per veure si, amb el pas dels dies, la cantant i el migcampista decideixen fer oficial el que, per a molts, ja s'ha convertit en el gran secret a veus de la temporada.