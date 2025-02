Surten a la llum les paraules de Bellingham al Real Madrid - Atlètic.. i no va ser expulsat

La polèmica arbitral en el derbi madrileny d'ahir continua donant que parlar. L'empat entre Real Madrid i Atlètic de Madrid va deixar l'equip blanc amb 50 punts al capdavant de la classificació, seguit de prop pels colchoneros amb 49 punts. Però més enllà del resultat, el partit va estar carregat de decisions arbitrals que han estat posades sota lupa.

Una de les accions més comentades va succeir a la primera meitat. Quan l'àrbitre, Soto Grado, no va apreciar en directe la trepitjada de Tchouaméni sobre Samu Lino a l'àrea del Real Madrid. Va ser la sala VOR la que va intervenir i, després de revisar el monitor, el col·legiat es va decidir a assenyalar el penal a favor dels visitants.

Julián Álvarez no va fallar des dels onze metres i va avançar l'Atlètic abans del descans, deixant l'equip blanc amb una sensació de desconcert que es va prolongar fins a l'intermedi. La jugada va generar opinions contraposades, i una de les veus més rellevants va ser la de Mateo Lahoz, exàrbitre amb dilatada experiència europea.

| @judebellingham

El valencià va criticar públicament que en el futbol actual s'arbitri basant-se en “fotografies” o jugades congelades. Argumentant que l'esport no pot reduir-se a un instant capturat, sinó que requereix una anàlisi global de l'acció. Aquestes declaracions reobren el debat sobre l'ús del VAR i la manera en què condiciona el desenvolupament dels partits.

L'insult de Bellingham al col·legiat

No obstant això, l'enfrontament de Tchouaméni i Lino no va ser l'única situació polèmica relacionada amb l'arbitratge. El migcampista del Real Madrid Jude Bellingham, amb 20 anys i cridat a ser un dels referents blancs, va protagonitzar un dur encreuament verbal amb un dels linieres.

Les càmeres van captar el futbolista dient “fuck you, men. Fuck off”, que traduït al castellà s'assimila a un “que et donin” o “vés a la porra” en un to insultant. La sorpresa va ser que el jutge de línia va escoltar aquestes paraules i no va informar el col·legiat principal, per la qual cosa Jude Bellingham no va ser amonestat.

Aquest fet contrasta amb el que va ocórrer la passada temporada amb un altre futbolista anglès, Mason Greenwood, qui militava al Getafe. En aquella ocasió, el col·legiat Figueroa Vázquez sí que va expulsar Greenwood en interpretar les mateixes paraules com un insult directe. Encara que posteriorment el Comitè de Disciplina va rectificar després de presentar-se unes proves en què el jugador suposadament deia “one, two, three, four…” en lloc de l'expressió tan malsonant.

Així, el focus d'atenció continua posat tant en l'acció del penal com en les paraules pujades de to que Bellingham va etzibar sense conseqüència. El debat no és nou, però s'intensifica en un campionat domèstic cada vegada més ajustat, on un punt de diferència a la taula pot determinar el desenllaç final.

Amb Real Madrid i Atlètic separats per només un punt, cada decisió arbitral pren un valor enorme en la lluita per la Lliga. La polèmica promet seguir encesa mentre les actuacions dels col·legiats continuïn sent tan determinants.