L'anomenen el 'Messi serbi': Diego Simeone el vol per a l'Atlético de Madrid

L'Atlètic de Madrid no ha introduït a la seva plantilla des de durant el mercat d'hivern; ni altes ni baixes. Malgrat això, l'equip matalasser no ha deixat de treballar en la recerca de nous talents amb projecció de futur. El 'Cholo' Simeone, sempre interessat a incorporar promeses que reforcin el seu centre del camp, guarda un as a la màniga per a la pròxima temporada. I precisament a la medul·lar és on més esforç ha exigit el tècnic argentí als directius.

La peça clau en el radar matalasser és Andrija Maksimovic, jove migcampista serbi de 17 anys que milita a l'Estrella Roja de Belgrad. Apodat el 'Messi serbi' per la seva esquerra exquisida i la seva destacada visió de joc, genera furor a Europa pel seu estil vertiginós i la seva capacitat de generar perill constant. Encara que el futbolista compta amb un físic superior al de l'astre argentí, la seva habilitat per al regat i la combinació ràpida ha desfermat comparacions inevitables.

Els pretendents i el preu de sortida

El seu agent, Zoran Stojadinovic, no ha dubtat a posar sobre la taula el gran interès que ha despertat el seu representat. "No és cap secret, hi ha unes quantes (ofertes). Entre elles es troben el Liverpool, l'Aston Villa, el Leipzig i l'Atlètic de Madrid. Tots els clubs de les principals lligues han mostrat un interès seriós", va confirmar, deixant clar que Maksimovic té múltiples pretendents.

Respecte al preu, Stojadinovic s'ha mostrat caut, però ha donat pistes que l'Estrella Roja no deixarà marxar la seva 'joia' per una xifra baixa. "Després ja veurem si el preu és de 12 milions d'euros o de 20 milions d'euros. Ells (Estrella Roja) diuen: 'A veure si són 20 milions d'euros al juny'. Si el preu fos de 10 milions d'euros i pogués anar-se'n, Maksimovic ja hauria estat venut", va concloure. No obstant això, el fet que sigui tan jove i tingui contracte fins al 2027 col·loca el club serbi en una posició de força en les negociacions.

Un talent consolidat a una edat primerenca

Encara que amb prou feines sumi 17 primaveres, Maksimovic ja ha disputat quatre partits amb la selecció absoluta de Sèrbia, cosa que parla del seu ràpid creixement. Aquesta temporada acumula set gols i sis assistències en 27 enfrontaments entre el primer equip i el filial de l'Estrella Roja, una producció que crida l'atenció de qualsevol ojeador europeu. Per a molts, el seu caràcter competitiu i la seva enorme confiança al camp el converteixen en un dels majors projectes de migcampista al Vell Continent.

El mateix Maksimovic ja va demostrar la seva personalitat quan es va enfrontar al FC Barcelona a la Champions League de 2024. "És un gran jugador (Lamine Yamal), ja ens vam trobar en el passat i sortiré al camp a ensenyar que sóc millor que ell. També hi ha Cubarsí. Tots dos tenen la meva edat. Espero que puguem canviar les samarretes quan acabi el partit", va declarar sense dubtar abans d'aquell encreuament. Aquesta convicció, sumada a la seva enorme qualitat tècnica, fa que clubs com l'Atlètic el vegin com un fitxatge estratègic.