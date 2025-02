Sale a la luz lo que dijo Bellingham en el Real Madrid - Atlético.. y no fue expulsado

La polémica arbitral en el derbi madrileño del día de ayer sigue dando que hablar. El empate entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó al equipo blanco con 50 puntos en lo alto de la clasificación, seguido de cerca por los rojiblancos con 49. Pero más allá del resultado, el partido estuvo cargado de decisiones arbitrales que han sido puestas bajo lupa.

Una de las acciones más comentadas sucedió en la primera mitad. Cuando el árbitro, Soto Grado, no apreció en directo el pisotón de Tchouaméni sobre Samu Lino en el área del Real Madrid. Fue la sala VOR la que intervino y, tras revisar el monitor, el colegiado se decidió a señalar el penalti a favor del conjunto colchonero.

Julián Álvarez no falló desde los once metros y adelantó al Atlético antes del descanso, dejando al equipo blanco con una sensación de desconcierto que se prolongó hasta el intermedio. La jugada generó opiniones encontradas, y una de las voces más relevantes fue la de Mateu Lahoz, exárbitro con dilatada experiencia europea.

El valenciano criticó públicamente que en el fútbol actual se arbitre basándose en “fotografías” o jugadas congeladas. Argumentando que el deporte no puede reducirse a un instante capturado, sino que requiere un análisis global de la acción. Estas declaraciones reabren el debate sobre el uso del VAR y la forma en que condiciona el desarrollo de los partidos.

El insulto de Bellingham al colegiado

Sin embargo, el encontronazo de Tchouaméni y Lino no fue la única situación polémica relacionada con el arbitraje. El centrocampista del Madrid Jude Bellingham, con 20 años y llamado a ser uno de los referentes blancos, protagonizó un duro cruce verbal con uno de los linieres.

Las cámaras captaron al futbolista diciendo “fuck you, men. Fuck off”, que traducido al castellano se asimila a un “que te den” o “vete a la porra” en un tono insultante. La sorpresa fue que el juez de línea escuchó estas palabras y no informó al colegiado principal, por lo que Bellingham no fue amonestado.

Este hecho contrasta con lo ocurrido la pasada temporada con otro futbolista inglés, Mason Greenwood, quien militaba en el Getafe. En aquella ocasión, el colegiado Figueroa Vázquez sí expulsó a Greenwood al interpretar las mismas palabras como un insulto directo. Aunque posteriormente el Comité de Disciplina rectificó tras presentarse unas pruebas en las que el jugador supuestamente decía “one, two, three, four…” en lugar de la expresión malsonante.

Así, el foco de atención sigue puesto tanto en la acción del penalti como en las palabras subidas de tono que Bellingham espetó sin consecuencia. El debate no es nuevo, pero se recrudece en un campeonato cada vez más ajustado, donde un punto de diferencia en la tabla puede determinar el desenlace final.

Con Real Madrid y Atlético separados por solo un punto, cada decisión arbitral cobra un valor enorme en la lucha por la Liga. La polémica promete seguir encendida mientras las actuaciones de los colegiados sigan siendo tan determinantes.