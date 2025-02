Míchel pren una decisió que torna a enfadar els aficionats del Girona

per Sergi Guillén

El Girona visita San Mamés amb la intenció de sumar tres punts clau en la lluita per Europa. No obstant això, l'alineació de Míchel ha generat crítiques entre els seguidors. El tècnic madrileny ha optat per repetir l'onze titular que es va imposar a Las Palmas, incloent a Abel Ruiz, una decisió que no ha estat ben rebuda.

Mateix onze que contra Las Palmas

El Girona s'enfronta a l'Athletic Club amb la mateixa formació que li va donar la victòria el passat dilluns. Gazzaniga sota pals, una defensa composta per Miguel, Arnau, Krejci i Juanpe, i un migcamp liderat per Van de Beek, Yangel Herrera i Iván Martín. A dalt, Tsygankov i Bryan per les bandes, mentre que Abel Ruiz és la referència ofensiva.

L'elecció de repetir el mateix equip ha estat interpretada com una aposta per la continuïtat. No obstant això, l'afició esperava canvis, especialment en la davantera. A les xarxes socials, molts aficionats han expressat el seu descontentament amb la presència d'Abel Ruiz en l'onze titular.

Abel Ruiz, el focus de les crítiques

El davanter ha estat objecte de dures crítiques aquesta temporada. Porta només quatre gols a LaLiga, un registre discret per a un equip amb aspiracions europees. A més, el seu error en el penal contra Las Palmas ha augmentat la desconfiança de l'afició en el seu rendiment.

Els aficionats esperaven que Míchel donés entrada a un altre davanter en el seu lloc com és Christian Stuani, però el tècnic ha decidit mantenir la seva confiança en el jugador. La decisió ha provocat indignació, amb nombrosos comentaris a les xarxes socials qüestionant la seva titularitat.

El partit davant l'Athletic Club es presenta com una oportunitat perquè Abel Ruiz demostri la seva vàlua. Si torna a fallar, la pressió sobre Míchel i el davanter augmentarà. El Girona es juga molt a San Mamés, i l'afició estarà molt atenta a l'actuació del seu davanter.

La importància del duel davant l'Athletic Club

Més enllà de la polèmica amb Abel Ruiz, el partit davant l'Athletic és crucial per al Girona. Amb l'equip en la vuitena posició i 31 punts en el seu haver, una victòria podria acostar-lo als llocs europeus. No obstant això, la tasca no serà fàcil; el conjunt bilbaí ha demostrat ser un rival fort a casa i actualment ocupa la quarta posició a la taula.

Míchel ha insistit que la continuïtat en l'alineació és clau per afermar el joc de l'equip. No obstant això, si el resultat no acompanya, les crítiques cap a la seva decisió podrien intensificar-se. L'afició segueix dividida sobre l'elecció del tècnic i espera que l'equip respongui amb una actuació convincent.

El Girona necessita sumar punts per seguir somiant amb Europa. L'alineació està definida, els dubtes sobre Abel Ruiz segueixen presents, i ara només queda esperar el desenllaç a San Mamés a les 16:15 hores.