Flick es pronuncia sobre el possible retorn d'Araujo contra el Leganés: 'El pla...'

Ronald Araujo va patir una greu lesió al juliol mentre representava la seva selecció nacional a la Copa Amèrica. Durant un partit crucial contra el Canadà, el central uruguaià es va lesionar al tendó isquiotibial de la cama dreta.

La gravetat de la lesió va obligar els serveis mèdics a prendre la decisió de fer una intervenció quirúrgica per garantir la seva completa recuperació. Aquest contratemps també va significar un molt important contratemps per al FC Barcelona, que va perdre un dels seus pilars defensius més grans durant un període crucial de la pretemporada.

Després de l'operació, Araujo va iniciar un llarg procés de rehabilitació que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant cinc mesos. Aquest període no només va ser desafiant físicament, sinó també mentalment, ja que el jugador tenia l'ambició de tornar al millor nivell per ajudar el seu estimat club.

Hansi Flick analitza el retorn d'Araujo

Ara, amb la seva recuperació gairebé completa, el central uruguaià és a prop de tornar al camp. Aquest cap de setmana podria formar part de la convocatòria d'Hansi Flick per al partit contra el Leganés. L'expectació és enorme, ja que Araujo és considerat un dels jugadors clau tant pel seu caràcter com per la capacitat tècnica.

En roda de premsa prèvia al matx contra el Leganés, Hansi Flick va confirmar que Araujo està a punt per jugar alguns minuts. “El pla és que jugui alguns minuts, no sé quants, potser és a l'onze inicial, si no, el pla és que pugui jugar. Ho pot fer i està llest”, va declarar Flick mostrant optimisme per l'evolució del central uruguaià.

El retorn d'Araujo no només reforça la defensa, sinó que també ofereix un descans necessari per als jugadors que han suportat el pes defensiu.

Pau Cubarsí i Iñigo Martínez han tingut un protagonisme important a causa de les absències, mentre que Jules Koundé ha jugat sense parar en el seu rol de lateral dret. La tornada de l'uruguaià permetrà més rotacions en una defensa afectada per diverses lesions.

Un retorn emocional i tàctic

Araujo també exercirà un paper emocional clau a l'equip; com a segon capità, lluirà el braçalet davant l'absència perllongada de Marc-André Ter Stegen. El seu lideratge dins i fora del camp és fonamental per al grup. A més, la seva versatilitat per jugar com a central o lateral dret el converteix en una peça valuosa per a Flick.

Un altre aspecte rellevant és l'impacte que el seu retorn tindrà als companys. Raphinha, un dels líders ofensius, ha destacat la importància d'Araujo dins del vestidor. "És un jugador que inspira confiança i eleva el nivell competitiu de l'equip", va comentar el brasiler.

Alternatives limitades

El FC Barcelona ha patit durant l'absència d'Araujo i altres jugadors clau com Andreas Christensen. El danès, que es recupera d'una intervenció menor al tendó d'Aquil·les, podria tornar a principis d'any. Ara com ara, Flick ha hagut d'improvisar amb Eric García, que també va tornar recentment després d'una lesió.

El tècnic alemany ha destacat la capacitat d'Araujo per marcar la diferència en moments crítics. “És un jugador que aporta solucions tant defensives com ofensives. El seu retorn és una gran notícia per a tothom”, va afirmar Flick.

Amb el possible retorn d'Araujo, el FC Barcelona recupera no només un central de garanties, sinó també un líder natural. Aquest partit contra el Leganés podria ser el primer pas cap a la reintegració total.

Tant el jugador com l'equip necessiten aquest moment, i els aficionats estan ansiosos per veure'l novament en acció. Araujo està llest per tornar a ser protagonista.