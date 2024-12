Salen a la luz las imágenes de Vinicius encarándose con la afición del Rayo Vallecano

Vinícius Jr., estrella del Real Madrid, es uno de los jugadores más talentosos de su generación, pero también una figura rodeada de polémica. Desde hace mucho tiempo, su estilo de juego electrizante y su carácter explosivo lo han convertido en un imán para la controversia tanto dentro como fuera del campo.

El brasileño ha sido criticado por sus constantes protestas a los árbitros, que a menudo interrumpen el flujo de los partidos y generan debates sobre su actitud en momentos clave. Aunque sus quejas suelen estar relacionadas con decisiones arbitrales que considera injustas, su forma de expresar el desacuerdo ha sido vista como excesiva.

Lo que le ha valido numerosas amonestaciones y la desaprobación de ciertos sectores del público. Además, sus encaramientos con otros jugadores y con la grada han avivado el debate sobre su actitud. Ha protagonizado enfrentamientos verbales y físicos en el campo, lo que ha polarizado la opinión pública.

Su última acción polémica

En el partido de ayer ante el Rayo Vallecano, el conjunto merengue no pudo pasar del empate a 3 en Vallecas y desaprovechó una oportunidad única para asaltar el liderato. No obstante, en vez de aceptar el resultado y tirar de autocrítica, el entorno madridista prefirió 'hacerse la víctima' y señalar la actuación arbitral.

| Real Madrid, Antonio Villalba, Pedro Castillo, David S. Bustamante

Un jugador que también nos tiene acostumbrados a este comportamiento victimista es Vinicius Jr, quién ayer fue protagonista de nuevas acciones muy polémicas. Una de ellas fue al final del encuentro, cuando el jugador se dirigió a la afición rayista en su camino hacia vestuarios.

El brasileño respondió de muy mala manera a jóvenes seguidores del Rayo Vallecano, haciendo el gesto de dos dedos con la mano, 'enviando' al equipo vallecano a segunda. Con esta imagen, Vinicius vuelve a quedar en evidencia y se vuelve a demostrar su falta de tacto y poca profesionalidad.

Se jugó la expulsión en una protesta

Además, esta no fue la única acción polémica del encuentro, ya que protestó en varias ocasiones al colegiado del encuentro de una forma muy desconsiderada. El '7' del Real Madrid vio solo la tarjeta amarilla cuando protestó a Munuera Montero, cuando el brasileño llegó a insultar directamente al árbitro.

Esta acción se comparó con la expulsión de Hansi Flick en el partido de liga de la semana pasada ante el Real Betis. El técnico del F.C Barcelona vio la roja directa en el encuentro del Benito Villamarín por, según el árbitro, "salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando mucho".

No obstante, las imágenes del partido muestran que la reacción del alemán no era para tanto, y mucho más leve que la protesta de Vinicius ayer en Vallecas. Es por eso que desde la afición culé piden igualdad de reglamento en ambos equipos, y que no haya una doble vara de medir.