Surt a la llum quins altres 2 jugadors del Barça van rebre insults racistes

El partit d'ahir entre el Reial Madrid i el FC Barcelona, celebrat al Santiago Bernabéu, passarà a la història per la contundent victòria dels blaugranes per 0 a 4. I no només per això. També ho farà pels insults racistes dirigits a jugadors blaugranes per part d'alguns aficionats. Inicialment, s'havia informat que els insults es van dirigir a Lamine Yamal, que, després de marcar el 0-3, va ser víctima de comentaris menyspreables des de les grades. Ara s'ha confirmat que Raphinha i Ansu Fati també va ser blanc d'aquests atacs, tot i no haver jugat ni un minut al partit.

LaLiga, que ha estat atenta a aquests incidents, ha confirmat que Ansu Fati va ser víctima d'insults racistes amb Lamine Yamal i Raphinha. Després de verificar els reports i revisar els enregistraments difosos a xarxes socials com TikTok, X (anteriorment Twitter) i Instagram, on els aficionats van captar i van denunciar el comportament d'alguns espectadors, LaLiga ha decidit prendre mesures concretes.

| LaLiga, FC Barcelona

Denúncia davant la Policia

L'organització ha presentat una denúncia davant la Policia Nacional i ha activat el canal de reporti de conductes racistes per facilitar que altres possibles víctimes o testimonis puguin comunicar el que van presenciar al Bernabéu.

Les imatges i enregistraments mostren diversos aficionats del Reial Madrid proferint insults racistes en diferents moments del partit. En el cas de Raphinha i Lamine Yamal, els insults es van produir tant quan es disposaven a executar un córner com en celebrar el gol del jove de Mataró.

Insults greus contra els futbolistes del Barça

Entre els insults s'escolten expressions com “moro de merda” i “ves-te'n al semàfor a vendre mocadors”, comentaris ofensius i xenòfobs que han suscitat una forta reacció de repudi en l'àmbit esportiu i social. Tot i que Ansu Fati no va tenir minuts al partit, s'ha confirmat que també va ser objecte d'insults similars.

| FCB

Per identificar els responsables, LaLiga ha sol·licitat un peritatge de llavis als enregistraments disponibles, per tal de confirmar les paraules exactes pronunciades i sancionar adequadament els autors dels insults. L'objectiu és establir un precedent clar que ajudi a eradicar el racisme als estadis, castigant de manera exemplar els qui propaguen l'odi en lloc de recolzar els seus equips de forma esportiva.