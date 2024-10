L'esperançador missatge de García Pimienta sobre Ansu Fati: 'Estic…’

Després d'un parell de mesos de lesió i perdre's la pretemporada, Ansu Fati començava l'inici de temporada entre cotons i amb poc ritme competitiu. Després de disputar escassos minuts contra l'Alabès i el Young Boys, Flick li donaria la titularitat contra el Sevilla on disputaria 75 minuts. Encara és lluny de ser l'Ansu Fati que va enlluernar abans de la lesió i està molt mancat de rodatge i intensitat però a poc a poc amb minuts i participació ha d'anar agafant aquest ritme.

García Pimienta va enviar un missatge esperançador després del partit

García Pimienta és un home format a la masia, va estar com a jugador i després com a formats en categories inferiors del FC Barcelona, sumant un total de més de 20 anys lligat al club català, per la qual cosa coneix moltíssims jugadors, empleats i nens que ara es fan grans. Ansu n'és un i Pimienta el coneix molt bé de la teva etapa al juvenil i al Barça Atlétic.

Després del partit va voler enviar un clar missatge en particular per a tots els culers i per a la confiança i autoestima del mateix Ansu Fati. “Ansu és un grandíssim futbolista, ja ho sabem, ho conec molt de la seva etapa al juvenil i al filial... i res, ve de la desgràcia d'una lesió, que al final condiciona moltíssim. Entra de nou a l'equip i es troba la competència que hi ha al Barça però estic convençuda que tornarà a ser el gran jugador d'abans, és un animal competitiu i treballa molt” , va assegurar.

Flick té dubtes i prioritza altres jugadors

Tot i les bones paraules de García Pimienta, Flick encara ho veu lluny del nivell necessari i del ritme adequat que requereix el seu equip i el sistema de joc que ha implementat amb una pressió molt alta de la línia ofensiva i un ritme de joc molt alt . Flick vol extrems molt verticals que facin mal a la defensa rival en transicions ràpides i Ansu encara no té aquesta explosivitat per marcar diferències.

Una altra de les posicions que pot ocupar el jove de 20 anys és la posició de nou, movent-se i buscant desmarcatges però sempre a prop de l'àrea ja que el seu instint golejador és una de les millors virtuts. Tot i això, té difícil ocupar aquesta demarcació perquè el davanter polonès Robert Lewandowski està intractable, a un nivell excels registrant 15 gols en 12 partits disputats fins ara.

Ansu Fati té contracte fins al 2027 i una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros, i al Barça genera molts dubtes a la direcció esportiva, que no veurien amb mals ulls una sortida al gener. El jugador vol demostrar que pot ser important i guanyar-se un lloc a l'onze de Hansi Flick però no ho tindrà fàcil ja que la competència és molt elevada.