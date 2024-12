Confirmat: Hansi Flick ho veu clar amb un jugador i el Barça té esperança

El FC Barcelona passa un moment complicat aquestes últimes setmanes. Això, però, no ha de suposar un estat d'alerta, ja que la realitat és que amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, diversos jugadors han fet un pas endavant. Alguns, que amb Xavi Hernández havien passat desapercebuts, ara s'han convertit en peces clau a l'esquema del tècnic alemany. Aquest canvi de dinàmica ha permès al Barça entreveure una esperança enmig de la incertesa.

Un dels casos més destacats és el de Marc Casadó, migcentre format a La Masia, que ha trobat el seu espai a l'equip. La lesió de Marc Bernal, que apuntava a ser el titular indiscutible, va obrir les portes perquè Casadó demostrés la seva vàlua. Des de llavors, el seu creixement ha estat imparable, esdevenint el migcentre estructural de l'equip i guanyant-se la confiança del cos tècnic i l'afició.

La importància de Casadó va quedar més que clara en els darrers partits. La seva absència davant la UD Las Palmas, a causa de l'expulsió patida a Balaídos, va evidenciar quant depèn l'equip de la seva presència. Gavi va ser l'encarregat d'ocupar el seu lloc, però no va aconseguir aportar el mateix equilibri ni la mateixa claredat tàctica. Tot i que Gavi va mostrar entrega i voluntat, no té el mateix impacte en la posició de pivot; ell rendeix millor com a interior.

Talent 'in crescendo'

Casadó ha demostrat ser un migcampista que combina desplegament físic, visió de joc i qualitat a les passades, elements fonamentals a l'esquema de Flick. En partits clau com les golejades al Bayern Munic i el Reial Madrid, la seva actuació va ser decisiva. Això li va valdre no només el respecte dels seus companys i rivals, sinó també la seva primera convocatòria amb la Selecció Espanyola absoluta.

| FCB

El caràcter del jugador de Sant Pere de Vilamajor brilla especialment en situacions d'alta pressió, cosa que Flick valora enormement. La derrota davant l'Osasuna, en què va descansar, i l'empat contra el Celta després de la seva expulsió, evidencien que la seva absència desestabilitza l'equip. En contrast, el retorn contra el Brest va portar ordre i un triomf contundent, reforçant el seu rol com un pilar fonamental del Barça.

Malgrat tot, el creixement no ha estat exempt de desafiaments. L'expulsió a Vigo va marcar un punt d'inflexió en la seva trajectòria recent, ja que l'equip va perdre el control després de sortir. Tot i això, Flick no té dubtes: Casadó és qui millor interpreta les demandes del pivot en el seu sistema. Mentre alternatives com Gavi, Eric García i Frenkie de Jong no acaben d'encaixar en aquesta posició, el jove migcampista ha demostrat que és indispensable.