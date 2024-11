Tomás Roncero ja no compara Mbappé amb Messi: Jota Jordi li fa veure la realitat

Durant anys, Kylian Mbappé ha estat comparat insistentment amb Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, figures que van redefinir el futbol modern. Els debats en tertúlies esportives han intentat posicionar el francès com el successor natural dels dos astres. Tot i això, en aquesta temporada, el nivell mostrat per Mbappé ha deixat molts dubtes, especialment en partits clau com El Clàssic o el recent enfrontament contra el Liverpool.

A SportPlus, el programa matinal d'El Chiringuito, Jota Jordi va aprofitar per desmuntar la comparació entre Mbappé i els dos gegants del futbol. "És un jugador del qual agafes Highlights i dius, ¡buah, aquest oncle és una bomba!", va assenyalar Jota Jordi a l'inici de la seva intervenció. Tot i això, ha afegit que, més enllà d'aquests moments puntuals, Mbappé no ha demostrat ser el tipus de jugador que pot portar un equip en els moments difícils.

Jota Jordi va ser directa en la seva anàlisi, qüestionant la capacitat de Mbappé per liderar al camp com ho feien Messi o Cristiano. "Si tu mires molts partits de Mbappé, no és un jugador que agafa l'equip i soluciona partits", ha sentenciat. Encara que va destacar la seva qualitat com a definidor i la seva capacitat en jugades clares, va deixar clar que el francès no és comparable amb les grans icones. "És un grandíssim jugador de Highlights, però no és qui es posa l'equip a l'esquena", va afegir.

La veritable comparació amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo

Tomás Roncero, gran defensor de Mbappé, va intentar inicialment argumentar a favor del davanter. "És campió del món amb 19 anys i va estar a punt de ser-ho de nou amb 23, amb un hat-trick", va replicar Roncero, subratllant els èxits del francès en competicions internacionals. Tot i això, davant la contundència de Jota Jordi, va acabar cedint. "És que no és Messi ni Cristiano", va reconèixer finalment, acceptant la realitat que Mbappé encara no està a l'altura dels dos jugadors amb qui ha estat comparat.

El debat també va deixar en evidència la diferència en impacte entre Messi, Cristiano i Mbappé a una edat semblant. Jota Jordi va recordar com, amb 25 anys, tant Messi com Cristiano ja havien guanyat innombrables partits importants pràcticament sols. "Quants partits ha guanyat Mbappé ell sol? Quants?", va preguntar, deixant a l'aire una qüestió que sembla no tenir resposta positiva per al jugador del PSG.

La conversa va posar en relleu una crítica recurrent a Mbappé aquesta temporada: la seva incapacitat per brillar en els moments clau. Tot i que les seves xifres són bones i continua sent un jugador decisiu en situacions favorables, no ha mostrat el lideratge que exigeix ser el millor. En partits com el Clàssic o a Champions, Mbappé ha ofert versions discretes que contrasten amb les expectatives generades.