Archivo VAR dicta sentència: 'El penal a Pau Víctor...'

'Archivo VAR' és un compte popular a X (Twitter) dedicat a mostrar decisions polèmiques arbitrals en el futbol. Analitza jugades clau relacionades amb el VAR, cercant generar debat entre aficionats. El seu contingut està enfocat a situacions controvertides que impacten directament el resultat de partits importants.

El compte destaca pel seu enfocament crític envers l'ús del VAR en competicions internacionals. Publica vídeos, imatges i anàlisis amb informació contrastada per argumentar-ne les observacions. Molts usuaris consideren 'Archivo VAR' una eina informativa sobre errors arbitrals que podrien haver estat evitats.

La seva popularitat ha crescut gràcies al to objectiu i contingut visual atractiu. Fans de diferents equips interactuen constantment, opinant sobre les decisions mostrades. Ara, ha donat la seva opinió sobre les polèmiques jugades del matx entre el FC Barcelona i la UD Las Palmas.

"És penal"

El partit entre el FC Barcelona i la UD Las Palmas ha acabat amb un sorprenent 1-2 per als visitants. Tot i això, la trobada no ha estat exempta de polèmiques arbitrals. Segons Archivo VAR, l'àrbitre Cordero Vega va cometre un error de pes en no sancionar un penal clar sobre Pau Víctor.

| FCB

L'acció en qüestió va passar durant un atac del Barcelona, McKenna, defensor de Las Palmas, va subjectar la samarreta de Pau Víctor dins de l'àrea, impedint el seu posat remat.

Archivo VAR considera que aquesta jugada va haver d'assenyalar-se com a penal, qualificant la decisió arbitral com un error garrafal. "És penal", va sentenciar el compte especialitzat.

L'àrbitre Cordero Vega, a més de no assenyalar aquesta infracció, tampoc va recórrer al VAR per revisar la jugada. La polèmica ha generat un intens debat a les xarxes socials.

Arxiu VAR va valorar l'exercici de l'àrbitre amb una nota de 4 sobre 10, subratllant "alts i baixos i errors d'importància". Tot i que va encertar en altres decisions, aquest penal no assenyalat ha enfosquit la seva actuació.

Las Palmas va aprofitar la confusió i la falta de claredat del Barcelona per emportar-se els tres punts. Aquest resultat suposa un cop per als blaugranes, que buscaven consolidar-se a la taula. L'anàlisi de l'arbitratge ha posat el focus en l'ús del VAR i la gestió de jugades decisives.

La polèmica al voltant de Cordero Vega i el VAR reobre el debat sobre la fiabilitat del sistema. Mentrestant, Las Palmas celebra una victòria històrica a Montjuïc.

Les reaccions després de la trobada

D'altra banda, el post partit també ha donat temps per trobar-nos diverses reaccions per part de seguidors del FC Barcelona. Personalitats com Jota Jordi o el periodista Adrián Sánchez han valorat l'actuació arbitral com a "vergonyosa".

Tot i això, hi ha altres persones que, a banda de parlar del col·legiat, també han posat èmfasi en la necessitat de millorar més el joc per part de l'equip català. Els de Flick ja encadenen 3 partits seguits sense guanyar en lliga i veuen com actualment el Reial Madrid és líder provisional de primera divisió.