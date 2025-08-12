L'estratègia del Sevilla per fer front als problemes econòmics: Decisió polèmica

L'inici de temporada a Nervión arriba marcat per l'economia. El Sevilla FC, lluny de centrar-se exclusivament en l'esportiu, afronta un estiu en què la calculadora pesa tant com la pilota. Les restriccions del límit salarial i la necessitat d'ajustar els comptes han obligat la directiva a prendre decisions poc habituals, que han generat debat tant entre l'afició com en l'entorn del futbol espanyol.
Un mercat condicionat per la urgència econòmica
L'entitat ha optat per no inscriure la majoria dels seus fitxatges i renovacions durant les dues primeres jornades de LaLiga. L'objectiu és clar: guanyar marge per tancar vendes i, de passada, obtenir el màxim benefici econòmic possible pels jugadors a l'aparador. Aquest moviment busca elevar el valor de mercat d'aquells futbolistes que podrien sortir les pròximes setmanes, com Dodi Lukebakio o Kelechi Iheanacho, les sortides dels quals es traduirien en un alleujament significatiu per als comptes.
L'operació més avançada és la de Juanlu, la marxa del qual es dona pràcticament per feta. A més, ja s'ha tancat l'arribada d'Odisseas Vlachodimos, que reforçarà la porteria, però que, com la resta d'incorporacions, està pendent d'inscripció oficial per debutar. La situació obliga a un equilibri delicat entre planificar la plantilla i complir amb les exigències financeres de LaLiga.
Tot i el que es va informar en un primer moment, el reglament del campionat permet que el club inscrigui fins a tres jugadors tot i estar excedit en el seu límit salarial: dos que hagin arribat lliures i un mitjançant traspàs. Tanmateix, a Nervión prefereixen apurar els terminis per disposar del màxim marge possible en les negociacions d'última hora. Això podria provocar que, per al debut a la lliga davant l'Athletic Club, no tots els reforços estiguin disponibles.
Un inici de temporada amb la mirada posada en el mercat
El calendari no dona treva, i l'equip que dirigeix García Pimienta haurà d'afrontar les primeres jornades amb una plantilla curta i condicionada per les lesions. Els problemes físics de diversos jugadors clau compliquen encara més la preparació de l'estrena a la lliga. L'estratègia d'esperar fins a les hores prèvies per prendre decisions podria derivar en alineacions d'urgència, amb jugadors del planter i futbolistes amb menys experiència guanyant protagonisme en les convocatòries inicials.
La directiva, encapçalada per Víctor Orta i José María del Nido Carrasco, és conscient que cada venda i cada euro estalviat seran determinants per a la resta de la temporada. L'objectiu a mitjà termini és reforçar l'equip un cop s'alliberi massa salarial, encara que, per ara, el principal repte és evitar que la plantilla es vegi massa debilitada en aquest tram inicial.
L'afició, dividida entre la comprensió i la frustració, observa amb inquietud la gestió d'un mercat que, de moment, ha estat marcat per la prudència i la necessitat més que per l'ambició. El Sevilla comença amb la permanència com a objectiu realista, a l'espera que la situació econòmica permeti aspirar a fites més elevades.
El desenllaç d'aquest inici de curs dependrà en gran manera de l'habilitat del club per tancar operacions rendibles sense debilitar el potencial esportiu. El que està clar és que l'estratègia adoptada, polèmica per a alguns i necessària per a d'altres, marcarà el to de la temporada al Sánchez-Pizjuán.