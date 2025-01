El substitut de Zubimendi si se'n va de la Real Sociedad

La Real Sociedad, ferma candidata a lluitar per llocs europeus a LaLiga, viu hores decisives davant la possibilitat de perdre un dels seus pilars. Martín Zubimendi, l'eix del mig del camp txuri-urdin, ha despertat l'interès de l'Arsenal, el tècnic del qual, Mikel Arteta, el veu com el reforç ideal per dotar de més dinamisme i control el centre del camp ‘gunner’. Els rumors han pres força en les últimes setmanes, apuntant que el conjunt londinenc estaria disposat a pagar els 60 milions de la seva clàusula de rescissió. La continuïtat del jugador donostiarra penja d'un fil, i a Anoeta ja contemplen un futur sense Zubimendi.

Entre les possibles alternatives que maneja la direcció esportiva de la Real es troba Pepelu, migcampista de 26 anys que milita al Valencia CF, segons ha informat El Nacional. El futbolista alacantí, format a la pedrera del Levante UD, va aterrar a Mestalla l'estiu passat de 2023 després d'un traspàs valorat en tres milions d'euros (més cinc en variables). I, encara que va començar la present temporada com a peça clau en l'esquema de Rubén Baraja, el seu protagonisme ha disminuït arran de l'arribada de Carlos Corberán. De fet, en els tres partits de LaLiga amb el nou tècnic, Pepelu amb prou feines ha disputat vint minuts en les dues ocasions que va estar disponible; el duel inicial davant el Real Madrid se'l va perdre per sanció. Malgrat això, a la Copa del Rei, el migcampista va ser titular en els dos encontres que ha jugat el conjunt ché, confirmant la seva importància en aquestes eliminatòries.

| VCF

Els dubtes sobre la seva continuïtat en l'onze titular del Valencia han obert la porta a la possibilitat que altres clubs, com la Real Sociedad, prenguin nota de la seva situació. Durant les primeres jornades d'aquesta temporada, Pepelu va destacar com un dels millors recuperadors de pilota de LaLiga, mostrant una capacitat de treball i un desplegament físic notables. Les seves virtuts no acaben aquí: en el curs anterior va marcar vuit gols, deixant clar que també disposa d'una interessant aportació ofensiva quan s'incorpora a l'atac. Un perfil que, sens dubte, encaixaria a la perfecció en l'esquema d'Imanol Alguacil, caracteritzat per l'elaboració de joc i la pressió alta.

El descens obriria la porta de sortida

La situació del Valencia, immers en una lluita per no descendir, afegeix incertesa sobre el futur de diversos dels seus futbolistes. Si l'equip ‘ché’ no aconsegueix l'objectiu de la permanència, el club podria veure's obligat a alleugerir la plantilla. És aquí on la Real Sociedad podria aprofitar la conjuntura per presentar una oferta per Pepelu.

A nivell purament esportiu, la seva presència en l'eix del camp realista permetria mantenir la competitivitat que ve oferint Zubimendi, alhora que aportaria un plus d'arribada a l'àrea, quelcom imprescindible per a un conjunt que aspira a mantenir-se en posicions nobles de la taula i competeix a un alt nivell també a Europa.

| RFEF

Amb Zubimendi cada cop més a prop de la porta de sortida i les oficines de Londres preparades per abonar els 60 milions de la clàusula, la direcció esportiva de la Real Sociedad es mou amb celeritat. El perfil de Pepelu encaixa amb la idea de futbol que ha implantat Imanol Alguacil a Anoeta, basada en l'associació contínua, la recuperació ràpida després de pèrdua i la flexibilitat tàctica. Així mateix, la seva experiència a LaLiga i la seva maduresa competitiva als 26 anys permeten preveure un període d'adaptació curt, quelcom essencial per a un equip que no vol renunciar a lluitar per tot durant la pròxima campanya.